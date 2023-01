¿Piqué reacciona a la nueva sesión de Shakira con Bizarrap?

Tras conocerse la ruptura del futbolista Gerard Piqué con su pareja por más de once años, la cantante colombiana Shakira, los rumores sobre las infidelidades del catalán llenaron los tabloides.

Además, los ojos de la prensa rosa mundial se posaron sobre ellos, su separación y los trámites legales que esto implicaba y sobre la relación del exdefensa del Barcelona con una mujer de tan solo 23 años, Clara Chía.

Las canciones que ha sacado la colombiana a raíz de su ruptura se han convertido en increíbles éxitos. 'Te felicito' y 'Monotonía' hablan claramente de rupturas amorosas, por lo que el público ha inferido que son dedicadas a Piqué y a sus malas acciones como pareja y padre.

Ese es el caso de la nueva canción que estrenará Shakira este miércoles 11 de enero junto a Bizarrap y de la que se han filtrado apartes contundentes, que no solo hablan de una ruptura, sino que incluso pareciera que nombran a la expareja de la cantante.

"Una loba como yo no está pa’ tipos como tu! 01/11”, o "A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, son solo algunas líneas de lo que trae de nuevo Shakira.

Sin embargo, lo que no se esperaba era un rápida reacción del mismísimo Pique, quien en su Twitter publicó un raro mensaje que incluía una carpa de circo, un tíovivo, un payaso y una rueda de la fortuna, ¿Qué querrá decir el exfutbolista?

