¿Piqué le fue infiel a Clara Chía? El jugador fue visto con esta modelo

Como si el tema ‘Music Sessions #53′ de Shakira junto a Bizarrap no hubiera sido suficiente para la reputación de Gerard Piqué, el exfutbolista español vuelve a verse inmerso en una nueva polémica. según rumores, esta vez, la expareja de la barranquillera, le habría sido infiel a Clara Chía Martí con una nueva conquista. Se trataría de una joven abogada de origen catalán.

Según el periodista español Jordi Martín -quien se ha mostrado muy solidario con Shakira y bastante crítico con el actuar del exfutbolista español- Gerard Piqué habría “sacado los pies del plato” durante su relación con Clara Chía. Sí, la joven con quien le fue infiel a la artista de 45 años y una de las inspiraciones para el más reciente éxito de la colombiana.

“¿La conoces Gerard? Luego no te extrañe que Shakira te tire al mundo entero encima tuyo”, dice uno de las más recientes publicaciones de Jordi Martín en su cuenta oficial de Instagram. En este post, el comunicador europeo acompaña el texto con una captura de pantalla del perfil de Julia Puig, el supuesto nuevo interés romántico de Piqué.

El rumor de que el ex jugador del Barcelona también le habría sido infiel a la joven de 23 años va cobrando fuerza gracias a los medios españoles. Muchos señalan que luego del estreno de ‘BZRP Music Sessions 53′, la joven española se habría tenido que separar del ex jugador para evitar el acoso de la prensa y tratar de no llamar la atención. Esto habría provocado un distanciamiento y aparente quiebre en la relación entre ambos.

¿Quién es Julia Puig?

Ni las muestras de cariño en público, ni las fotografías junto a Clara Chía habrían sido suficientes para Gerard Piqué. Al parecer, el catalán habría actuado con la joven estudiante de la misma manera que lo hizo con Shakira.

Julia Puig Gali sería el nombre de la joven que habría intervenido en la relación entre el español y Clara Chía. Entre lo poco que se conoce de esta nueva persona en la vida amorosa del deportista, se sabe que es abogada y tiene un máster en Derecho Penal, Económico y Corporativo. Además, tal como lo describe su biografía en Instagram, la joven vive en Barcelona, coincidentemente en la misma ciudad que Gerard Piqué.

Incluso, algunos internautas afirman que ella sería la encargada de llevar algún proceso legal del exfutbolista. Tras la revelación de su identidad, la catalana cambió su perfil de Instagram a privado, por lo que ya no se pueden ver sus fotografías.

Aparentemente, el nuevo interés romántico del exfutbolista no sería ajena a las redes sociales. Su cuenta en Instagram cuenta con más de 25 mil seguidores y se sabe que en sus redes se dedica a compartir fotografías de sus viajes, estilo de vida y fitness.