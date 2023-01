¿Piqué, 'infantil'? Las críticas más duras que ha recibido por burlarse de Shakira manejando un Twingo

La separación de Shakira y Piqué ha dado mucho de qué hablar, pues al parecer la lluvia de indirectas no para de ninguna de las dos partes involucradas. La primera vez que se dijo que la cantante habló del hecho, fue con la canción ‘Monotonía’, allí habían varios momentos en los que ella hacía referencia a su ex pareja.

(Lee más: Piqué le respondió a Shakira luego de su canción con Bizarrap: 'Este Casio es para toda la vida)

Sin embargo, en su última canción, las indirectas fueron más claras y habló de ciertas marcas que su pareja habría cambiado por estar con otra persona. Esto refiriéndose a que cambió un “Rolex por un Casio” o un “Ferrari por un Twingo”.

Pues al parecer todo esto fue tomado en tono de burla por parte del futbolista, pues dos días después del estreno de la canción, por medio de una transmisión por Twitch afirmó que la marca Casio ahora los iba a patrocinar, afirmación que fue desmentida horas después por la empresa. También dijo que “Los Casio son para toda la vida” haciendo referencia a Clara Chía.

(Sigue leyendo: Clara Chía habría reaccionado a sesión de Shakira con Bizarrap)

Por otro lado, también llegó el pasado domingo al ligar de transmisión de Kings of league, en un pequeño auto, que horas después se conoció era un Twingo de color blanco y electrico. Una vez más burlándose de Shakira y haciendo referencia a “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”

Aunque para él todo parece ser divertido, muchas personas han afirmado que su comportamiento es un poco “infantil” y esta no es la mejor manera de recibir las críticas. Pese a esto, Gerard Piqué no se ha pronunciado, pues parece que no le está dando importancia a esos comentarios.

Más noticias

Lisa Marie Presley: parejas a lo largo de su vida

Shakira: qué relación tenía con la madre de Piqué, mencionada en la sesión con Bizarrap

Mamá de Gerard Piqué del lado de Shakira, esta fue su reacción