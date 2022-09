Piqué habría engañado a Shakira con otra mujer, antes de Clara Chía

Así lo quiera negar, Gerard Piqué sigue siendo blanco de escándalos mediáticos por todas las pruebas que están saliendo en su contra con las supuestas infidelidades que ha tenido el futbolista durante su relación con Shakira. Jordi Martin, reconocido paparazi español, reveló el pasado fin de semana nuevos detalles íntimos del jugador del Barcelona y aseguró que hace cerca de 10 años la cantante colombiana le pilló la primera infidelidad.

“En este caso mi enemistad con Piqué viene desde hace muchos años, tengo una relación nefasta con él. Siempre he sabido de sus andanzas por Barcelona, porque al final es una ciudad pequeña”, indicó inicialmente en Antena 2. El periodista aprovechó el diálogo con ese medio para asegurar que Piqué tuvo un pequeño romance en 2012 con la presentadora y actriz israelí, Bar Refaeli.

Pese a que tuvieron una fuerte crisis, el periodista aseguró que Shakira terminó perdonando a Piqué y continuaron su relación. “A mí me llegaban muchísimas cosas de Gerard, pero yo no era quien para irme a hablar con Shakira. Esa crisis venía motivada porque le había pillado mensajes con Bar Refaeli, pero no solo fueron mensajes, fueron encuentros íntimos”, puntualizó.