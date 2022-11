Piqué captado cantando tema de despecho de Maluma

Instagram: @3gerardpique

La música de Maluma suena de aquí (Colombia) hasta el otro lado del mundo, pues se ha consolidado como uno de los artistas urbanos más importantes de la época, y a muchas personas las ha acompañado tanto en noches de fiesta como en tiempos de despecho.

Este parece ser el caso de Gerard Piqué, quien fue visto de fiesta cantando a todo pulmón los versos de ‘Corazón’, justo en la parte en que se escucha:

Tú me partiste el corazón (Ay mi corazón) Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar (ya qué, ya qué) un pedacito a cada nena

Sólo un pedacito