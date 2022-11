Pautips contó cómo la estafaron al comprar entradas para concierto de Bad Bunny

A tan solo unas horas de que se abran las puertas del estadio Atanasio Girardot de Medellín para la primera fecha de los dos conciertos que realizará el artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, en la capital antioqueña, hay revuelo en redes sociales por presuntas estafas en venta y reventa de boletería.

Una de las famosas que cayó en esta red de estafadores fue la youtuber Pautips, quien contó lo que le pasó y cómo terminaron engañándola y robándole cuando quiso comprar unas boletas para el concierto del Conejo Malo. Pese a que moverse en el mundo digital, terminó siendo víctima de una estafa.

Así lo pueden estafar

Ante las denuncias y la ocurrencia de casos similares en otros países, la emisora Los40Urban entregó algunas recomendaciones y consejos para evitar ser víctimas de estafas y hechos simulares:



1. Compre siempre la boletería en las plataformas oficiales y reconocidas del país.



2. No compre tickets a amigos o desconocidos.



3. No compre boletería en reventa.



4. Esté seguro que si va a adquirir boletas por fuera de la plataforma, siempre haya un proveedor registrado a quién reclamar.



5. Verifique los códigos de la entrada con TuBoleta.



6. Revise que no sea una edición.



En efecto, quienes deseen verificar el número de serie y la autenticidad de una boleta en línea lo pueden hacer a través de la línea 601 5936300. Sin embargo, es importante recordar que el comprador de las boletas puede imprimir varias veces el código QR de verificación, por lo que se recomienda conseguir las entradas con alguien de confianza.