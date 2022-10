Paulina Rubio habló sobre imágenes haciendo sus necesidades en la playa

Paulina Rubio decidió hablar ante los medios después de que se hicieran virales unas fotografías captadas por un paparazzi, en ellas no se ve el rostro de la cantante de ‘El último adiós’, pero se inició el rumor de que estaba defecando en la orilla de la playa.

De manera casi inmediata estas fotografías fueron objeto de burlas y de memes en las redes sociales, mientras que los medios de comunicación hicieron cientos de especulaciones y críticas a la ‘chica dorada’.

Después de este escándalo, Paulina Rubio decidió enfrentarse a todas las personas que vieron las fotografías y principalmente al supuesto paparazzi que la “capturó” en un momento bastante incómodo.

La cantante inició diciendo que este material no era real y que todo se trataba de un montaje en su contra: “Es un fotomontaje. No pues ¡wow!, me subo a la ola del ‘trending topic’. No me achicopalo de lo grotesco que es el circo romano y me siento hasta importante, la verdad”, mencionó.

Y reveló en donde se encontraba cuando ocurrió el incidente con la mujer de las fotografías: “Ve el color del pelo, yo ahora no estoy con ‘Colate’, yo no estoy en Europa ahorita, en las playas de Miami no hay piedras y la cac... tampoco es mía”, enfatizó.

Para finalizar, la cantante de 51 años dijo que la tenía sin cuidado ser objeto de burlas y memes en las redes sociales.

