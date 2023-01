Paris Hilton: ¿Quién es su millonario esposo Carter Reum?

Todo el mundo está hablando de Carter Reum, tras el emocionante anuncio entregado por Paris Hilton: el primer hijo de ambos. Es que el empresario contrajo matrimonio con la modelo durante el 2021 después de años de amistad y de un breve periodo de compromiso.

El amor entre ellos es muy fuerte, prueba de esto es que decidieron formar una familia y tener hijos pronto... Aunque al comienzo intentaron concebir un bebé, la socialité y empresaria presentó problemas para poder gestarlo, debido a unos miomas, y decidieron lograr su sueño de ser padres, por medio de una fertilización in vitro.

Aunque se trata del debut maternal de Paris, este no es el primer hijo del empresario. Según afirmó Page Six, el esposo de Paris Hilton ya tiene una hija, quien actualmente tiene diez años. Sin embargo, Carter Reum solo ha visto a la pequeña en una ocasión, pues no mantiene una relación directa con ella más allá de entregarle el valos de manutención que le corresponde.

El millonario es reconocido en el mundo de los negocios tras haber entregado sus servicios en múltiples empresas de prestigio, surgiendo en el área de la dirección de compañías de Estados Unidos.

¿Quién es Carter Reum?

Carter Reum, de 41 años, es un reconocido empresario estadounidense, hijo de W Robert Reum, el ex presidente y director ejecutivo de Amsted Industries de Chicago una distribuidora de instrumentos para la fabricación de elementos ferroviarios, vehículos automotrices y también materiales de construcción. Compañía que Forbes catalogó como una de las más grandes de todo Estados Unidos.

Su inicio en el mundo de los negocios comenzó en el 2007 cuando junto a su hermano Courtney Reum fundaron la empresa de bebidas alcohólicas “VEEV Spirits”, emprendimiento que fue calificado como una de las 100 empresas más intrigantes.

Tras el éxito de su trabajo, los hermanos decidieron cofundar “M16”, una plataforma virtual para ayudar a fundadores de compañías a lograr una correcta ejecución en el área de marketing y operaciones.

El trabajo en conjunto de los hermanos Reum no llegó a su fin, pues en conjunto coescribieron el libro “Shortcut Your Startup: Ten Ways to Speed Up Entrepreneurial Success”, texto en el que relatan sus historias y desempeño en sus empresas, siendo una guía escrita para quienes necesiten asesoramiento en sus nuevos negocios.