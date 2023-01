Pamela Anderson revela detalles de violencia con Tommy Lee y habla del video sexual

La reconocida actriz dio a conocer que el próximo 31 de enero se dará a conocer su autobiografía y un documental sobre su vida en la plataforma de streaming Netflix. Allí la mujer va a contar múltiples detalles de todo lo que ha vivido a lo largo de su vida, incluyendo la oscura etapa de violencia que vivió junto al rockero Tommy Lee.

El medio de comunicación estadounidense ‘People’ tuvo en exclusiva algunos apartados de lo que dice la autobiografía de la mujer, en ella hace énfasis en todo lo que pasó con el cantante, en un momento de su vida donde se opacó la carrera de los dos, debido a los múltiples episodios de violencia que vivían. “Solo queríamos tener bebés y estar juntos para siempre” afirmó Anderson.

Tiempo después de su matrimonio la pareja fue víctima de robo en medio de un video sexual, el cual se hizo público a los pocos días y causó graves daños en su relación. “Arruinó vidas, comenzando con nuestra relación, y es imperdonable que hasta el momento la gente piense que se pueden beneficiar de una experiencia tan terrible y mucho menos de este crimen”, finalizó.

La pareja también tuvo que vivir la presión de los periodistas y paparazzis que no los dejaban en paz, en una de las crisis que tuvo el hombre, le pegó en público a Pamela y a sus dos hijos Brandon y Dylan contra una pared. “Nos dejó a Dylan y a mi contra una pared, llamé al 911 y en ese momento el infierno comenzó”, relata la mujer.

Pese al amor que mantenía la pareja en ese momento, Pamela Anderson tuvo que tomar una decisión para proteger a sus hijos, por eso decidió pedirle el divorcio a Tommy Lee. Según recuerda la actriz, fue uno de los momentos más duros de su vida “Fue el punto más bajo, más duro y más difícil de mi vida…No podía creer que la persona que más amaba fuera capaz de hacer lo que había hecho esa noche”, finaliza.

¿Cómo vivió su etapa de violencia sexual?

A lo largo de su carrera la mujer fue algo que nunca quiso ser, así lo cuenta en su libro donde afirma que hasta ahora está reconociendo la persona que quiere ser y recuerda el momento en el cual fue víctima de violencia sexual.

“En mi caso fue una niñera quien me sexualizo muy temprano, fui obligada a jugar juegos extraños con partes de su cuerpo y me obligó a que no dijera nada”, afirmó.

Años después, cuando tan solo tenía 13 años, fue victima de abuso sexual por parte de hombre, en ese momento ella ya había tenido que vivir muchas cosas oscuras en su vida “fue como un clavo más en el ataúd”, explicó Pamela.

Para finalizar hace una invitación a las personas que en algún momento han sido víctimas de violencia sexual, pues ella considera que salir de eso es algo muy complejo, que te cambia la vida por completo. “Cuando alguien te pide que no digas algo, es cuando más debes decirlo. Los depredadores escogen víctimas que saben que son las que más van a humillar”, afirmó.

