O Yeong-Su, actor de ‘El juego del calamar’, es acusado de abuso sexual

El participante número 001 del ‘Juego del Calamar’, O Yeong Su, irá a juicio tras ser acusado de tocar inadecuadamente a una mujer a mediados del 2017.

Él lo niega. Sin embargo, la Fiscalía cree que sí hubo otros abusos.

La denuncia de la víctima llegó a manos de la Policía en diciembre de 2021 y remitió los documentos del dictamen de acusación en febrero de 2022, pero fue requerida una investigación complementaria.

La víctima apeló la decisión, por lo que se extendió todo el proceso.

El actor de 78 años, quien además es el primer surcoreano en ganar un Globo de Oro en la categoría de Mejor actor de reparto, comentó a través de ‘JTBC’: “Solo tomé su mano para guiar el camino alrededor de un lago. Me disculpé porque ella dijo que no haría un escándalo por eso, pero eso no significa que admita los cargos”.

