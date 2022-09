Nuevo amor de Anuel AA habló sobre su relación con el cantante

Mucho se ha especulado en torno a la supuesta ruptura entre Anuel AA y Yailin la Más Viral, pues se habla de una infidelidad por parte del boricua hacia la rapera y, es que hace un par de días se filtró un video del puertorriqueño besando a un mujer la cual se presume que es su nueva novia quien posiblemente se trate de Shaarza Moriel, ya que existen fotos que lo evidencian.

A sólo tres meses de contraer matrimonio con Yailin la Más Viral, en un despacho de la ciudad de Puerto Rico, Anuel AA ya está estrenando nuevo noviazgo y presuntamente está saliendo con la creadora de contenido Shaarza Moriel.

¿Quién es ella? Se preguntan todos. Se trata de una modelo de 21 años originaria de Honduras y Colombia, quien se volvió famosa gracias a que tuvo un noviazgo con el cantautor mexicano, Natanael Cano en el año de 2020. Después de que fueron captados por un paparazzi besándose en un parqueadero, los medios empezaron a seguirlos a todos lados.

Cabe mencionar que además de ser una modelo también es jugadora de videojuegos experimentada y sube contenido en YouTube, tema que le llamó mucho la atención a Anuel AA, tanto que aparentemente le fue infiel y dejó a Yailin La Más Viral, para irse con dicha influencer.

Aún no se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo llevan de conocerse, pero lo que sí está en boca de todos es que la dominicana está muy triste, pues luego de presumir en redes su relación con el rapero, ahora se encuentra desaparecida ya que borró todas sus cuentas.

¿Qué dice la nueva novia de Anuel?

En las últimas horas, unas declaraciones por parte de Shaarza Moriel, sembraron más dudas en redes, ya que, la mujer salió a aclarar lo que había pasado con el cantante de Secreto, expresando que eran solo amigos por el momento, sin embargo, enfatizó que el artista era el que la buscaba a ella.

"Aquí nadie se robó a nadie, él vino solo y yo no sé por qué andan inventando que me voy a casar y que el anillo, yo desde el principio dije que eramos amigos, sin embargo, yo solo les puedo decir que yo siempre obtengo lo que quiero y al que quiero, pero si les digo que él es el que me busca", reveló.

Asimismo, la joven expresó que la habían venido atacando bastante en redes, pues al parecer la acusaban de haberse metido en el matrimonio de Yailin y Anuel.

"Las personas que a mí me tiran, por lo general lo hacen de perfiles falsos, ¿por qué será?, para los que me preguntan que por qué me metí ahí, solo les digo que a mí me gustó Anuel y yo le gusté a él".

Según ha contado la mujer en redes, supuestamente se conoció con el puertorriqueño en un concierto que se llevó a cabo en México, y que desde ahí fue como un amor a primera vista.

