¿Nicky Jam bajo brujería? Se filtran videos de Aleska Génesis haciéndole un 'amarre'

Aunque la modelo tiene varias publicaciones en sus redes sociales hablando de Dios y de la que parece ser una estrecha relación con Él, este fin de semana las redes sociales se inundaron una serie de videos de la venezolana en una llamada con lo que parece ser una 'bruja' o 'chamana'.



“Vas a agarrar tus orines en ayuno, le vas a echar en la comida o en algo tomado cinco gotitas, no más. Ahí siempre lo vas a tener, aunque se vaya, vuelve, eso se llama amanza-guapo”, le dice la 'santera' a la venezolana para poder 'amarrar para siempre' a su amor.

“Que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro solamente se le levante con ella, que no tenga paz, no tenga tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir… Su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellanos", reforzó la mujer.

Además de la consagración de Nicky sexual y sentimental a Aleska, la 'bruja aseguró que este no era muy 'bueno en la cama', y entre risas, la modelo aseguró que así era, "fatal. Yo tuve que enseñarle a hacer sexo oral, a hacer lo que a mi me gusta, porque el carajo no la da", dijo.

En la misma línea, la modelo le solicita ayuda a la 'Madame' para que aleje de la vida de su ex, a su mejor amigo, Larry, pues ella asegura que si los separan Nicky la buscaría mucho más rápido.

La bruja le contestó que necesita entonces hacer "un pote de separación. Eso lleva hasta pupú de perro, de gato, de gallo fino, lleva azufre, pimienta, voladora, para que ellos se separen y peleen", explicó.

Los videos filtrados mostraron además que los 'trabajos esotéricos' no serían solo para Nicky Jam, también para su otra ex pareja, el empresario Miguel Mawad, donde la señora pide aplacar al hombre fuerte que es.

El cantante no demoró en salir a hablar del tema en sus redes sociales. A través de sus historias escribió: “Yo viendo los mensajes de brujería en el DM. Dios es todo”, aseguró el puertorriqueño.

Por su parte, Aleska, tras la gran polémica, apareció en redes sociales con una nueva fotografía, sin embargo, los comentarios se llenaron de insultos y reclamos.

La modelo no dudó en contestar algunos cuantos, explicando por qué lo hizo:







