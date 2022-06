“Ni el covid nos dio tan duro”: Laura Acuña dio detalles del virus que la tuvo en cama a ella y a sus hijos

La presentadora y abogada Laura Acuña, quien actualmente se encuentra grabando la nueva temporada del reality La Voz Kids, pues las grabaciones iniciaron a finales de abril, llevaba unos días un poco alejada de las redes sociales, sobre todo de su cuenta de Instagram, donde tiene más de cuatro millones de seguidores, motivo por el cual sus seguidores estaban muy preocupados.

Sin embargo, Laura reapareció en sus InstaStories y activó la caja de ‘Preguntas y Respuestas’ para resolver algunas dudas de sus seguidores, quienes inmediatamente aprovecharon la oportunidad para cuestionar por su salud y la de sus familiares. “¿Lau, les dio covid?”, fue una de las primeras preguntas que Acuña respondió en la actividad.

“No, no nos dio covid, pero nos dio un virus que ustedes no tienen idea. El covid no nos dio tan duro como este. Helena sobretodo súper maluca”, respondió la famosa.

Aunque la presentadora no entró en detalles sobre el virus, sí reveló que sus dos hijos, Helena y Nicolás, fueron los más afectados por la enfermedad, mientras que ella también estaba en cama con síntomas, pero tenía que cuidar de ellos. Agregó que ella y su hijo Nicolás tuvieron síntomas, pero se recuperaron solos, mientras que a la otra menor todavía está en cama, “estuve con un virus muy horrible que me mandó a la cama, pero ya estoy bien. Nico también, y tiene tos. Helenita sí me tocó con antibiótico. Nos dio un virus muy malo, pero Nico y yo la sacamos barata”.

