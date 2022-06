Natti Natasha muestra su cita con Raphy Pina desde la cárcel

Instagram: @nattinatasha

La cantante Natti Natasha atraviesa por una difícil situación, pues su pareja y padre de su hija está recluido. El reconocido productor Raphy Pina fue sentenciado a 41 meses de cárcel y una multa de 150.000 dólares tras ser declarado culpable de posesión ilegal de armas.

Desde entonces, la cantante poco se ha pronunciado y, de hecho, borró todas sus publicaciones de Instagram. Pero este 14 de junio subió varias historias en las que abrió su corazón con sus seguidores y mostró cuál es la realidad que ahora la acompaña.

Según mostró por las noches visita el Centro de Detención Metropolitano de Puerto Rico y tiene una “cita” con Pina.

Instagram: @nattinatasha

La cantante subió varios videos en los que se le ve al exterior de la prisión haciendo el gesto de un corazón con las manos y escribió: “Siempre aquí, mi campeón”.

Recordemos que hace unos días ella hizo parte del programa de entrevistas ‘Alofoke’ y le abrió las puertas de su casa al conductor. Allí se sinceró sobre lo que le ha enseñado la situación que vive: “Al final del día, él pasando por lo que está pasando me da fuerza. (...) Algo yo sí he aprendido de alguien como Raphy Pina y es que hay que echar para adelante”.

Sin embargo, también confesó: “No te voy a negar que me dio ansiedad, me puse nerviosa y no se lo dije. Porque no quiero que él sienta eso”.

