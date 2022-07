Natti Natasha aparece cantando en su Bentley después de la condena de Raphy Pina

Instagram: @nattinatasha

La vida de Natti Natasha, una de las cantantes más reconocidas del género urbano, dio un giro de 180 grados recientemente.

Su pareja y padre de su única hija, Raphy Pina, fue condenado a más de tres años de prisión por posesión ilegal de armas y desde entonces la artista se ha alejado hasta de las redes sociales.

Sin embargo, Natasha ha seguido adelante con su carrera musical y estrenó un single en compañía de Daddy Yankee y Wisin & Yandel. Para promocionarlo volvió a Instagram.

Después de haber eliminado todas sus publicaciones, la cantante apareció en un video a bordo de su vehículo Bentley cantando ‘Mayor que usted’, el éxito junto a los líderes del reggaetón.

De inmediato sus fanáticos llenaron su cuenta de mensajes como “She's back, the one and only”, “Qué bueno tenerte de nuevo por acá” y “Los versos de Natti no se cantan, se gritan”.

Pero además aprovecharon para recordarle que es una mujer muy fuerte y que podrá superar su situación actual.

