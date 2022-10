Murió Leslie Jordan, actor de 'Will and Grace', a los 67 años

El actor Leslie Jordan, comediante y legendario intérprete de la serie 'Will & Grace', falleció a los 67 años, de acuerdo a información del portal TMZ. Jordan tenía otros papeles conocidos en las series 'Lois & Clark: The New Adventures of Superman', 'Star Trek: Voyager', 'Boston Public', 'Ugly Betty', 'American Horror Story', entre otros.

De acuerdo con el portal TMZ, la muerte de Leslie Jordan se dio tras un accidente automovilístico en Hollywood, Los Ángeles (Estados Unidos). Sin embargo, la información oficial aún no mencionado cuál fue la causa exacta de la muerte del actor.

La familia del actor, usando la cuenta oficial de Instagram del intérprete, compartió una fotografía de Leslie Jordan con un mensaje, en el que se recogieron también los saludos de otros famosos.

“El amor y la luz que compartió Leslie nunca se apagarán y los invitamos a compartir sus recuerdos y consolarse mutuamente durante este tiempo. En los próximos días, daremos un vistazo a un proyecto del que Leslie estaba realmente orgulloso y deseaba compartir con el mundo”, escribieron.

Desde su debut en 1998, 'Will & Grace' fue uno de los más exitosos con protagonistas abiertamente gays, algo que no era común para esos años. En la última temporada, la boda entre Jack y su prometido Estefan, ha marcado otro hito para la serie que es considerada pionera para la comunidad LGBTIQ+ ya que ha sido la primera en tener como protagonistas a una mujer y a su mejor amigo gay y en mostrar un beso entre dos hombres en la televisión.