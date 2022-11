¿Morgan Freeman tiene un problema en su mano? Detalle que preocupó en inauguración de Qatar 2022

Este domingo, Morgan Freeman salió al escenario central del estadio Al Bayt a dar un mensaje sobre la unión y la armonía entre las naciones que participarán en el Mundial Qatar 2022.

"Esta es una llamada al mundo entero, el fútbol une a personas y naciones. Hay un hilo común de esperanza y respeto. El fútbol expande al mundo, une a las naciones en su amor por este precioso juego", mencionó el actor.

Pero su discurso motivador no fue lo único que conmovió al público, el intérprete de 85 años llevaba un guante en su mano izquierda y se convirtió en uno de los detalles más comentados en las redes sociales.

El actor de ‘Todopoderoso’ lleva este guante desde el año 2008, cuando sufrió un accidente en su vehículo que comprometió los nervios de su mano izquierda, la cual quedó parcialmente paralizada.

En medio de una entrevista en el año 2010 explicó que sus problemas en los nervios habían mejorado, pero que no había recuperado su mano por completo: "No puedo moverla y si no la mueves, se hincha ¿Sabías que mueves la mano un millón de veces al día?", mencionó.

