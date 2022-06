Mike Bahía envió conmovedor mensaje a Greeicy tras las críticas

La bellísima cantante Greeicy Rendón retornó a sus cuentas de redes sociales para hablar sobre su maternidad, sin dar muchos detalles. Sin embargo, la intérprete de 'Más fuerte' publicó unas historias de Instagram en las que asegura que la maternidad “es un callejón sin salida”, comentario por el que fue criticada por algunos internautas.

Pero lo cierto, es que tanto ella, como su pareja, se han dedicado a estar juntos, a vivir su maternidad con calma y de hecho, supimos en exclusiva, que están grabando un documental para una plataforma digital en el que revelarán su día a día como padres primerizos, en el que se mostrarán muy reales, tal y como son ellos.

Este fin de semana, Greeicy compartió con sus más de 20 millones se seguidores un video en el que se le ve cargando a Kai, mientras lo 'regaña' porque solo le gusta que lo carguen.

"Aquí aprendiendo a malcriar bebés. ¿Lo único que querés es estar cargado? Y mi tiempo qué, mi vida qué", pronunció la cantante en tono de burla.

Por su puesto, se trataba de una forma cariñosa y un poco irónica de hablarle a su hijo, pero no todos lo entendieron así, por lo que Greeicy aclaró que ella ama a su bebé y que solo se trató de un contenido de humor.

"Para los que no entienden mi humor, no empiencen a decir que yo no quiero (a Kai), yo amo a mi bebé, sino que él sabe: 'Yo tengo una mamá brusquita porque ella habla así brusquito, porque ella me habla así como si yo entendiera todas esas bobadas que ella me dice'", explicó la artista caleña.

Por su parte, Mike Bahía también le salió al paso a las críticas y destacó lo mucho que admira y respeta a Greeicy. De hecho, compartió algunas imágenes inéditas de cómo ella ha vivido la maternidad.

"Te admiro cada noche un poco más! Pero sobre todo le doy gracias a la vida por despertar tan bien acampando cada mañana! Nuestro bebé tiene la mamá que muchos quisieran tener! Te amo compañera! Esta linda aventura apenas empieza!", destacó el cantante de 'Buscándote'.