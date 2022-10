Mike Bahía aparece en redes completamente rapado y sin barba

Desde el nacimiento de su pequeño Kai, Mike Bahía y su esposa Greeicy han mostrado los tiernos momentos junto con su pequeño, en los videos se han visto muy felices.

Las bromas entre ellos son algo cotidiano, se han publicado videos donde Mike se baña, e incluso le pone un poco de popó de Kai en la frente, esta vez, el clip publicado por Greeicy preocupó a sus seguidores.

En este se ve a Bahía cocinando, en una actividad totalmente normal hasta que sus seguidores comenzaron a preguntarse por qué estaba rapado en su cabeza y tampoco tenía su característica barba.

En redes sociales algunos dicen que no es algo normal y que el cantante puede tener alguna enfermedad, mientras que otros aseguran que no está mal tener un cambio de look. Hasta el momento ninguno de los cantantes se ha pronunciado.

