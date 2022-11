Melissa Martínez tuvo accidente con su vestuario en vivo

La presentadora deportiva Melissa Martínez estuvo unos días en Qatar como embajadora de una marca de cerveza. Por medio de sus historias y post en Instagram mostró toda la diversidad cultural del país árabe y comentó en sus redes sociales que aún no había compartido toda su experiencia.

En medio de su retorno set en Colombia, la periodista tuvo un pequeño inconveniente con su ropa y no dudó en mostrarle a sus seguidores el divertido momento.

Mientras Melissa se preparaba para hablar de los partidos que se juegan en Qatar se puso de pie y anunció a los televidentes sobre su inconveniente: “Con media rota, y todo, me paro”, mencionó entre risas.

De inmediato sus compañeros del programa hicieron caras de sorpresa y también sonrieron ante el comentario de la periodista, quien se encontraba tapando el agujero que se le había abierto a la media.

Tras finalizar el programa Melissa Martinez decidió contarle a sus seguidores que no había subido por completo a sus redes sociales las experiencias que vivió en Qatar y mostró -a los que no habían visto- su vergonzoso momento en el set.

“Quiero contarles varias cosas que ustedes no sabían: La primera, es que tengo muchas historias atrasadas. La segunda, es que ya llegué, ya llegué. No sé cómo, pero ya estoy aquí, llegué pal’ programa. Me rompí la media”.

