Melissa Martínez le habría enviado indirecta a nueva pareja de Matías Mier

Luego de fuertes rumores en redes sociales, el futbolista Matías Mier confirmó su separación de la presentadora deportiva Melissa Martínez, por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales, donde aprovechó para pedirle perdón "por los errores cometidos".

(Te puede interesar: Jaime Bayly salió en defensa de Shakira)

Desde entonces, la bellísima comunicadora social soledeña no ha hecho ninguna declaración al respecto. Parece que su foco es estar concentrada en su trabajo, en ella misma y en sanarse. Por estos días, la hemos visto muy activa en sus redes sociales mostrando contenido sobre sus proyectos laborales y empresariales y se ve muy feliz.

(Te puede interesar: Vuelve Dona tu jean, la campaña social de American Eagle)

Aunque ya circuló la primera imagen del futbolista tomado de la mano con quien sería su nuevo amor, por ahora, ni él ni la joven, llamada Valentina Rendón, han confirmado o desmentido su supuesto romance.

(Te puede interesar: Camilo revela por qué siempre está descalzo en sus conciertos)

Recientemente, Melissa escribió unas palabras en su cuenta de Instagram, donde tiene 2,6 millones de seguidores, que dejaron pensando a más de uno sobre si eran dirigidas para la nueva pareja de su exesposo o no.

“Si por algún motivo no te caigo bien, espero que nunca digas, ojalá no me la encuentre porque me vas a tener que ver queridita”, dijo, mientras bajaba unas escaleras eléctricas, enfocando con su celular una foto de ella que estaba en una valla publicitaria.

Lo cierto es que, por ahora, Melissa ha preferido guardar su privacidad y no dar muchos detalles de lo que sucedió con su relación.