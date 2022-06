Mejora tu sonido con Ray, la barra compacta de Sonos

Dice el budismo que el universo surgió como sonido. “Nada brahma” —Dios es sonido—, también reza la creencia hindú. Además, así se llama el libro del escritor alemán Joachim-Ernst Berendt, en el cual retoma esta idea. Pero mientras logramos resolver esta incógnita religiosa, lo cierto es que el sonido es un vasto universo, en el cual la tecnología ha generando avances, que hoy podemos experimentar y seleccionar a nuestro gusto.



Gracias a una invitación de Sonos, empresa que inventó el audio inalámbrico multihabitación para el hogar, me convertí en una audiófila

—aquellos que no descansan en busca del sistema de reproducción que brinde la más alta fidelidad— por un día.

Pero no hay que ser un especialista ni un fanático para poder disfrutar de la música y tener ganas de conseguir un sistema que ayude a viajar por el cosmos sonoro.



Durante un multitudinario y maravilloso evento, organizado en Nueva York, la firma de tecnología presentó a los nuevos integrantes de su familia de parlantes, para ofrecer a los usuarios más formas de conectarse fácilmente con el contenido que más les gusta.

La marca lanzó Ray, una barra compacta con un sonido impresionante para su tamaño, así como tres elegantes colores para Sonos Roam, su parlante inteligente ultraportátil con Bluetooth. Al igual que todos los productos de la marca, los nuevos gadgets ofrecen un sonido excelente que permiten a los usuarios divertirse más, escuchar más y sentir más, dentro o fuera de casa. Ray estará disponible en Colombia el 7 de junio, mientras que los tres nuevos colores de Roam están a la venta desde finales de mayo.

“Los hogares se han convertido en salas de cine, gimnasios, arenas de videojuegos y mucho más, todo respaldado por una era de streaming que ya no es exclusiva de la televisión, la música y las películas”, señala Patrick Spence, Director Ejecutivo de Sonos. “Con Ray, ahora es más fácil que nunca mejorar esas experiencias de audio gracias a su pequeño tamaño e impresionante sonido”.

Lo probamos y nos encantó

Sonido envolvente: el exclusivo diseño de los componentes acústicos internos proyecta el sonido de pared a pared, y el procesamiento avanzado ubica con exactitud los elementos sonoros por toda la habitación para que te sientas en el centro de la historia.

Equilibrada con precisión: un nuevo sistema de reflexión de bajos de diseño exclusivo genera graves electrizantes y perfectamente equilibrados, mientras que la tecnología antidistorsión armoniza con precisión las frecuencias altas y medias a cualquier volumen.

Calibrada a la perfección: como todos los parlantes Sonos, Ray fue calibrada con la contribución del Consejo de Sonido, un grupo de líderes de la música, el cine y otros ámbitos. Ajusta los acordes aún más con Trueplay para crear la experiencia sonora ideal en cualquier habitación.

Una mejor experiencia: la función “Mejora de la Voz” de Sonos garantiza una claridad aún mayor para que nunca te pierdas ni una palabra, mientras que la función “Sonido Nocturno” reduce la intensidad de los sonidos fuertes para no molestar a nadie más en casa.

Diseño compacto: ya sea que la coloques en tu mueble de TV o la ocultes dentro de un estante, el diseño discreto e increíblemente compacto, se integra a cualquier espacio.

Sonido sostenible: Ray también ofrece nuestro diseño de empaque más sostenible hasta la fecha, con una caja y almohadillas protectoras hechas 100 % de papel reciclado postconsumo.

Con este dispositivo, la marca acerca la versatilidad y la sencillez líderes en su categoría a un nivel de precio más asequible, para que puedas armar fácilmente tu primer sistema de teatro en casa o ampliarte a más habitaciones. La nueva barra de sonido es compatible con todos tus servicios de streaming favoritos, para que puedas disfrutar películas, música y más con una forma sencilla de configurarla y controlarla: solo abre la app Sonos y comienza a escuchar en minutos.

Este dispositivo puede controlarse fácilmente con el control remoto de tu TV, la app Sonos, Apple AirPlay 2 y más. Agrega un par de parlantes One a tu sistema de teatro en casa para obtener sonido surround o conéctalo a cualquier otro parlante para disfrutar audio multihabitación.