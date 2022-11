Marilyn Monroe y DiMaggio: vestido de boda de la actriz será subastado

Un traje de dos piezas que Marilyn Monroe usó en su boda con Joe Dimaggio está siendo subastado y se espera que se venda por más de un millón de dólares.

El traje se está ofreciendo al público en general a través de la plataforma “Gotta Have Rock and Roll” y aunque se trata de uno de los looks más conservadores de la estrella de “Todos las quieren rubias” se cree que la oferta ganadora estará entre los 1.5 y 2 millones de dólares.

Este traje está conformado por dos piezas, es en tono café oscuro y cuenta con un cuello con pelaje blanco, que es piel de conejo original.

Al parecer, la actriz compró este particular sastreen la famosa tienda departamental “Macy’s” y después se le regaló a la suegra de su fotógrafo personal, Milton Green.