Mariah Carey anuncia la temporada de Navidad con doble disfraz

Instagram: @mariahcarey

La temporada navideña oficialmente empieza cuando suena ‘All I want for Christmas is you’, canción de Mariah Carey que año tras año se posiciona como número uno en las listas.

El sencillo fue estrenado en 1994 y desde entonces es el que le ha dado a Carey múltiples récords en ventas.

(Lee también: Daniela Álvarez volvió a correr: 'Soñaba con este momento').

No importa que otros artistas lo intenten, pues ninguno destrona a la estadounidense, y ella es tan consciente de ello que este 2022 hizo un curioso video para despedir Halloween, recibir noviembre y, con él, empezar la cuenta regresiva para Navidad.

Los primeros 15 segundos aparece disfrazada de bruja y apenas el calendario cambia al 1 de noviembre, alcanza una nota muy alta con la frase ‘It’s time’ (es decir, llegó la hora). Acto seguido, se viste como Mamá Noel y la rodean árboles llenos de nieve.



(Te puede interesar: Machine Gun Kelly aspira una raya de cocaína en el pecho de Megan Fox y las críticas no paran).

Recordemos que hace 10 años fue estrenada una versión de ‘All I want for Christmas is you’ junto a Justin Bieber que también tuvo gran acogida.

Más noticias

Muere Takeoff, rapero de Migos, en medio de un tiroteo

Gerard Piqué visitó al papá de Shakira en el hospital

Frank Martínez se retira de los escenarios debido a su salud mental