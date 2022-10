Margot Robbie y Cara Delevingne involucradas en agresión contra fotógrafo

Margot Robbie y Cara Delevinge, son amigas desde hace varios años, cuando se conocieron en la producción de “Escuadrón Suicida” en el año 2015, desde entonces se les ha visto juntas en eventos y su vida cotidiana.

Recientemente se filtraron unas fotografías donde se veía a Delevinge de mal aspecto, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores, familiares y amigos. Entre ellos Robbie, quien fue fotografiada muy triste tras visitar a la modelo en su apartamento.

El domingo 2 de octubre, se vio a las dos actrices en el restaurante Patagonia Sur en Buenos Aires, Argentina. Estaban acompañadas de Josey McNamara, un productor de cine y socio comercial de Margot y Jack Hopkins, actor.

Mientras cenaban se percataron de que había un paparazzi que realizaba fotos de Margot y Cara, por lo que la situación no se tornó muy cómoda para los comensales, quienes atacaron al fotógrafo identificado como Pedro Alberto Orquera.

"Cuando las mujeres entraban al auto, un paparazzi las apresuró… nuestras fuentes dicen que el encuentro asustó al conductor, quien se fue, con Cara completamente en el coche y Margot a medio camino y medio fuera", indica TMZ.

En palabras de fotógrafo, los acompañantes de las actrices le realizaron una intensa persecución que terminó con una fractura de codo y una hemorragia que casi lo hace perder la conciencia:

“Cuando salieron e iban a subirse a un coche, las puertas estaban trabadas y se pusieron como locas. Y así logré las fotos”, especificó en sus declaraciones. "Se vinieron los dos a la mitad de la calle, pero yo seguí haciendo fotos. Se la agarraron conmigo, me empezaron a insultar en inglés, me prepotearon y salí corriendo rumbo al taxi que me estaba esperando", dice Oquera.

Los hechos en los que resultó herido el fotógrafo son investigados por las autoridades competentes, mientras que en las redes sociales se abrió todo un debate sobre la culpa o no de las actrices.

