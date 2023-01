¡Marcela Reyes fue capturada! Así lo hizo saber por medio de sus redes

Marcela Reyes es una reconocida Dj colombiana, la cual en su cuenta de Instagram tiene más de dos millones de seguidores y en varios lugares del país es llamada ‘La Reina de la Guaracha’. Sin embargo, en la tarde del pasado lunes 16 de enero, la mujer al parecer estuvo involucrada en un problema con la justicia.

Según cuenta ella misma en sus historias, tuvo que pagar más de 14 millones de pesos a una persona que la había robado en el pasado. La mujer no cuenta mayores detalles, por lo cual no dice los motivos para pagar esa cantidad de dinero, ni mucho menos quién es la persona, solo confirma que es un hombre.

(Leer más: Selena Gomez responde de manera contundente criticas sobre su peso en los Globos de Oro)

Cuando la mujer se dio cuenta de que el sujeto no le contestaba los mensajes y probablemente la iba a robar de nuevo, decidió ir hasta la casa del hombre, donde se encontraba con su esposa. Allí llegaron más de 20 policías a sacar a Marcela Reyes, todo por presupuesto escándalo en sitio público.

“Ahora me toca pagar una multa como de 18 millones y como 20 Policías me sacaron del lugar, fue impresionante, aquí me llevan para la estación”, afirmó la Dj. Aprovecho para destacar que todos los patrulleros la habían tratado de manera amable y se comportaron bien con ella.

(Seguir leyendo: Masterrchef Celebrity: estos son los famosos que participarán)

Sin embargo, horas después subió una nueva publicación donde decía que su captura se había hecho de forma arbitraria, pues nadie le había leído sus derechos. Además, fueron varios los Policías que llegaron a detenerla.

“Es increíble como me retienen de forma arbitraria, porque nunca leyeron mis derechos, ni me explicaron el procedimiento realizado. Todo por ir a preguntar a una portería por alguien que me debe dinero”, finalizó Reyes.

Hasta el momento no se conoce nada más sobre esta historia o quién sería el hombre que buscaba Marcela Reyes, las autoridades tampoco han dado a conocer nada respecto al tema.

Más noticias: