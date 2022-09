Marcela Mar ¡Poderosa!

La palabra "feminismo" es, afortunadamente, un término cada vez más escuchado, más sentido y más vivido. La actriz Marcela Mar es una feminista consumada, que desde hace mucho entendió que su poderío residía dentro de ella, en su esencia. “La imagen de mujeres buscando poder con formas masculinas, no me representa. Mi poder se deriva de mi feminidad”, asegura enfática. Pero lo suyo ha sido una lucha que inició desde que era muy joven. Cuando su mamá se divorció de su padrastro y se fue a vivir a Estados Unidos, a Marcela le tocó asumir, sola, las riendas de su vida cuando apenas tenía 19 años. Al poco tiempo quedó embarazada de su hijo Emiliano y sin dudarlo un solo segundo asumió su rol maternal con compromiso y amor. Así, con aciertos y errores, fue forjando su labor como madre soltera y cabeza de hogar, su carrera como actriz y su camino…



“No fueron días fáciles, pero tuve la fuerza para hacerlo y hoy me siento muy orgullosa de mí. No podemos cambiar las circunstancias, pero la actitud sí", puntualiza. Esa capacidad de reponernos ante una adversidad se llama resiliencia y así le ha tocado a ella, siendo resiliente: cayéndose y levantándose, pero aceptando con responsabilidad su 'culpa', sin quedarse estancada en ella. Hoy, a sus 43 años, vemos a una mujer muy segura, con una elevada autoestima que conecta con su amada libertad. Atrás quedaron las dudas, las inseguridades, los miedos, las comparaciones y los sentimientos de inferioridad. Hoy vive la plenitud de la madurez, el amor bonito de su esposo, el chef Pedro Fernández, la tranquilidad de la vida familiar que siempre soñó y la dicha de ser una gran actriz, una productora apasionada y una empresaria que le ayuda a otras mujeres a encontrar su independencia económica.



Ahora la vemos protagonizando la serie No fue mi culpa, una historia que ha dado mucho de qué hablar y que ha tocado las fibras de los espectadores. La producción, de 10 capítulos unitarios, presenta una suma de historias basadas en casos reales de violencia de género, entrelazadas a lo largo de la serie por el relato de Ángela Iregui, su personaje, una abogada que se ve involucrada de distintas maneras en los casos.

¿En qué momento llega este proyecto a tu vida?

Estábamos todavía en cuarentena y me enteré del casting. Me llamó muchísimo la atención porque tú sabes que mi propósito está alineado con la mujer, y cuando me enteré de que iba a contar una historia sobre violencia contra las mujeres y feminicidios, yo dije: “Quiero quedar”, le metí todo al casting y me lo gané. Este tema se alinea con un propósito de vida que yo he venido encontrando como artista y como mujer. Participar en la serie para mí es un honor porque siento que es un homenaje que se les hace a las víctimas de violencia, a las sobrevivientes y a sus familias.

¿Ya la viste? ¿Te siguen conmoviendo las historias viéndolas en pantalla?

Voy en el capítulo 6 y me ha parecido estremecedora; es una serie contundente y necesaria, y he recibido muchos mensajes de gente conmovida. Los actores estamos felices porque le metimos el alma. Los libretos eran fascinantes, la dirección, mis compañeros…



¿Cuéntanos un poco sobre la estructura de la historia?

Cada episodio cuenta una historia de abuso, en algunos casos hasta llegar el feminicidio, y me parece que está muy bien investigada por parte de la escritora, Ana María Parra, junto a María Clara Torres y Diego Vivanco. Por otro lado, está muy bien dirigida por Cecilia Vásquez y Felipe Cano, quienes generan un lenguaje audiovisual que se sale de lo que estamos acostumbrados a ver aquí en Colombia.

Era necesario visibilizar esta problemática en un país como el nuestro en el que se vulneran tanto los derechos de nosotras las mujeres…

Claro, era necesario. Cuenta la historia con los detalles que nos van mostrando esas banderas rojas, que muchas veces las mujeres no vemos y que tampoco es responsabilidad nuestra ver, porque la responsabilidad siempre cae en uno; dicen: “¿Por qué se vistió así, por qué salió así?” Y ¿dónde está la responsabilidad de los hombres dentro de la sociedad? ¿Dónde están esas masculinidades que se tienen que replantear? Lo que está pasando en este país es escabroso: en 180 días que van corridos del año, hasta el 20 de julio, ha habido 135 feminicidios. Los departamentos con más altos índices de estos casos son Valle del Cauca, Antioquia y Atlántico; las cifras son escandalosas, aquí todos los días matan, violan o golpean a una mujer y esto se volvió paisaje, nadie está haciendo nada… Entonces, la serie es necesaria y hay que verla en familia.

¿También tú fuiste víctima de violencia de género?

Puedo contar muy poco, pero te lo voy a responder así: una de cada tres mujeres es víctima de algún tipo de violencia y yo no soy la excepción, hasta ahí.



Has sido una mujer muy valiente. ¿Cómo ha sido tu lucha?

Yo pienso que en este personaje confluyen varios aspectos de mi vida en los que he venido trabajando y donde encuentro un propósito: trabajar por darle visibilidad a las mujeres, para que tengan y fortalezcan su amor propio, lo que también significa reconocerme; darme un abrazo a mí misma por haber podido superar esos obstáculos en situaciones duras que la vida me ha puesto, incluso, como madre soltera.

Hablemos un poco de Ganas Producciones…

Esta empresa forma parte del crecimiento y de la madurez que tengo como artista. La empresa está funcionando desde 2014 y es un sueño que surge por cuenta de tener otros apetitos artísticos. Este año hice la obra La más fuerte, que pone en escena la competencia y la rivalidad entre dos mujeres, y nos fue muy bien. Acabo de hacer mi primera producción en cine, Mi bestia, en coproducción con Francia; la directora se llama Camila Beltrán y trabajé de la mano de Felina Films. Estoy muy feliz de haber incursionado en este universo porque vienen otros proyectos muy prometedores que ya estamos preparando. Recientemente terminé el rodaje de la película titulada Estimados señores, la ópera prima de mi amiga Patricia Castañeda, y como productora estoy preparando dos filmes más y una serie de no ficción. ¡Ganas Producciones está con muchas ganas!

También estás trabajando como voluntaria en varias organizaciones en pro de la mujer… Cuéntanos sobre esta labor…

Estoy colaborando con la Organización de Naciones Unidas y con Feminicidios Colombia, y es que cuando me gané el personaje de Ángela busqué un referente de la vida real y encontré a Yamile Roncancio, la directora de esta organización sin ánimo de lucro que agrupa a varias abogadas dedicadas a ayudar a mujeres víctimas y sobrevivientes de diversas violencias. Yamile se convirtió en mi profesora y lo primero que me dijo fue: “Antes de darte las clases de términos jurídicos, de cómo se recibe un caso, de cómo llega la Fiscalía, lo primero que debes hacer es tomar terapia psicológica porque las imágenes que te voy a mostrar no se te van a borrar nunca de la mente…



¿Cómo te fue con la terapia?

Como estábamos en cuarentena, tuve alrededor de cuatro meses para preparar el personaje, entonces pude hacer terapia. Eso se prepara asumiendo primero los traumas de uno, para que cuando estés en el set no se vuelva un psicodrama donde tu estés, ahí, recordando tus cosas, porque yo no trabajo así; yo soy una actriz formada, yo no llego al set acordarme de cuando mataron a mi perrito, por ejemplo. Soy partidaria de hacer terapia antes y de sacar ese tipo de cosas a la luz, procesarlas… Fue muy bonito sanarme para poder darle vida a Ángela.

Como madre soltera, ¿qué temas sanaste?

Como a mí me tocó trabajar y ser madre a la vez, tuve que ausentarme de la casa y eso duele mucho; mi hijo creció, por momentos, estando solo y dándose cuenta de que su mamá era una mujer trabajadora, que quería darle lo mejor. Por eso aprendió a valorar lo que es, los esfuerzos que uno como mamá hace por los hijos. Siento que los niños que crecen con madres solteras se vuelven muy empáticos. Pero los padres no deberían estar tan ausentes, como lo viví yo.

¿Cómo debería ser, entonces, el papel del padre?

Tristemente, la sociedad está construida por unos padres ausentes. Fíjate que las mujeres somos las que tenemos que trabajar, sacar a los hijos adelante, cuidar el hogar; los hombres están ausentes, están borrachos, tienen otro tipo de licencias para no responder. Todas esas miradas son las que nos propone esta serie para ver de qué manera se debe replantear el tema.



¿Hoy, cómo es tu relación con Emiliano?

Tengo una muy buena relación con Emiliano. Ahora que tiene 22 años hemos podido hablar de las cosas que nos han dolido a los dos del pasado y que hoy nos valoramos y nos perdonamos. Siempre le hago énfasis en que no se debe engañar o estar poniéndole cachos a la novia. Sin importar la edad, que sea consciente de esos detalles. Yo, que soy feminista, no tengo nada en contra de la galantería, a mí eso no me molesta; mi esposo es un hombre que me abre la puerta del carro, para muestra; Emiliano vio eso y lo hace hoy en día.

¿Cómo son esos hombres que te rodean?

Tengo hombres maravillosos en mi vida, pero son objetores del patriarcado tan arraigado en nuestro país, tanto Pedro como Emiliano y Gerónimo (el hijo menor de Pedro) son sensibles, amorosos, respetuosos, cocinan, limpian, son detallistas, hermosos.

¿Cómo va tu labor de empoderar mujeres con Nu Skin?

Mi cuenta de Marhappytips significa el poder de entregar a otras mujeres la herramienta para trabajar desde sus casas y no tener que ausentarse de sus hijos. Cuando somos económicamente independientes somos imparables. Yo no estoy trabajando en nada por obligación; todo lo que hago, lo hago porque me nace del corazón, porque me siento creativa, productiva, siento que estoy empoderando a otras mujeres y eso es una misión. A mí me gusta, lo disfruto y me siento bien.