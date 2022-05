'Mandíbula': ella es su esposa, quien lo acompañó por más de 40 años

Capturas de pantalla. TikTok: @patriciaunica

Este 27 de mayo Colombia se despertó con la noticia de que uno de sus humoristas más queridos falleció. Marcelino Rodríguez, más conocido como ‘Mandíbula’, tuvo complicaciones después de contraer covid-19.

Pero tras su salida de las pantallas y durante el tiempo en que su salud se vio deteriorada hubo una persona que nunca dejó su lado, su esposa ‘Glorita’.

Te contamos quién es ella.

Gloria Grajales es la pereirana que le robó el corazón a un hombre que por su fama tenía a muchas mujeres detrás. Pese a eso, por alrededor de 40 años solo tuvo ojos para una.

Juntos tuvieron cuatro hijos: Olga, Carlos, Shana y Jhon, quienes hoy son el legado de ese amor.

Vivieron momentos felices, pero también difíciles por cuenta de la salud de ‘Mandíbula’. Según documenta ‘EL TIEMPO’ sufrió tres infartos y luego fue diagnosticado con Alzheimer.

De hecho, en octubre del año pasado Patricia Silva, su compañera de set, lo visitó en su casa y ya se notaba el deterioro de su estado físico. Casi no podía articular palabras, sin embargo, en sus ojos conservaba el brillo que siempre lo caracterizó.

Allí Silva conversó con doña Gloria, quien agradeció a ‘Caracol Televisión’ por no desamparar al humorista: “Caracol es el que nos sigue suministrando el dinero, a él no me lo han abandonado para nada”, dijo emocionada.

¡Fuerza para doña Glorita y el resto de la familia!

