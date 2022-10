Maluma habla por primera vez de cómo convenció a Madonna para presentarse en su concierto

Instagram: @maluma

A sus 28 años Juan Luis Londoño, o simplemente Maluma, no solo es uno de los artistas de reggaetón más importantes de Colombia, sino también de los más reconocidos a nivel mundial.

Prueba de eso es que en su pasado concierto ‘Medallo en el mapa’, que ocurrió el 30 de abril de este año, tuvo a Madonna como invitada. La ‘reina del pop’ se subió al escenario para interpretar junto a él la colaboración que tienen.

Sin embargo, lo que fue un momento de alegría para sus fanáticos, para él fue un motivo de estrés. Así lo reveló en entrevista para el programa ‘Caja Negra’ de ‘Filo News’.

“Yo me demoré casi tres o cuatro años para proyectar este concierto. Hablé con la alcaldía de Medellín muchas veces y las fechas no se daban, no me querían prestar el estadio o los promotores no querían trabajar”, confesó, por eso cuando se hizo realidad confirmó que trabajó “estos 10 años para esa noche”.

Lo cierto es que a pesar de que ambos artistas son amigos, los negocios son un tema aparte y la participación de Madonna en tal show estuvo en riesgo:

“Faltando 15 días ella me canceló. Yo le había dicho con un año de anticipación, me dijo que sí. A los seis volvimos a retomar conversaciones, me dijo que no había ningún problema, que estábamos firmes. A los tres meses me dijo que también y a las 15 días me canceló”, dijo el paisa.

“Me pareció una jugada un poco de mal gusto”, afirmó el intérprete de ‘Sobrio’. Por eso, en medio de la frustración, la llamó a decirle:

Por favor, te lo ruego, te insisto desde el fondo de mi corazón. Ven a mi concierto. Tenemos una canción que se llama ‘Medellín’, vamos a hacer mi concierto en mi ciudad que se llama Medellín. Por favor, no te quita nada.

Entre otras cosas, le mandó su avión privado, le dejó su casa a su disposición y quedó esperando el ‘sí’, que llegó, pero con una condición: “Más te vale que todo esté perfecto, que sea un éxito y cumplas todas mis necesidades”.

Y así fue. La presentación de ambos en el Atanasio Girardot se convirtió en un hito para la música y la producción de eventos en Colombia, y habiendo hecho ese sueño realidad Maluma ya se puede permitir desear cosas más grandes.

Al respecto, el cantante ha dicho que quiere tener hijos pronto: “No estoy diciendo que este año o el otro, pero es que ya tengo amigos de mi edad que tienen hijos y cuando uno voltea y ve que ya tienen hijos o se empiezan a casar, se pregunta ‘¿qué está pasando aquí?’”.

Mientras tanto, está promocionando su más reciente sencillo titulado ‘Junio’ y recién acaba de presentarse en los premios Billboard Latin Music Awards, donde dejó el nombre del país en alto.

Aquí puedes ver la entrevista completa:

