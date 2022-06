Machine Gun Kelly relató el día en el que Megan Fox le salvó la vida

Machine Gun Kelly, de 32 años, se encuentra de estreno con el lanzamiento de su nuevo documental, ‘Life in Pink’, el cual llegó a la plataforma Hulu ayer, 27 de junio.

A través de este nuevo documental, Colson Baker - nombre real del artista - recordó haber estado en un lugar “muy, muy, muy oscuro” un año después de la muerte de su padre, a tal grado que estuvo a punto de quitarse la vida.

El intérprete de ‘Papercuts’ reveló que intentó suicidarse mientras hablaba por teléfono con su novia, la divina actriz Megan Fox, quien fue quién lo salvó de cometer el acto y lo alentó a dejar su adicción a las drogas para siempre.

¿Cuándo ocurrió el intento de suicidio?

El suceso se dio en julio de 2020, luego de que su padre falleciera tras haberse reconciliado recientemente.

El artista revela que dormía con una escopeta cerca de su cama debido a la gran depresión en la que se encontraba sumergido, habiendo un día en específico en el que tomó el arma y la metió a su boca mientras hablaba por teléfono con Megan Fox. El artista disparó el arma, pero el cartucho se atoró.

“Megan fue a Bulgaria a filmar una película y comencé a sentir una paranoia realmente salvaje. Me seguía volviendo paranoico. Sentía que alguien vendría y me mataría. Ese día, simplemente estalló. No salía de mi habitación y comencé a ponerme muy, muy, muy oscuro”, continuó.

“Llamé a Megan. Yo estaba como, ‘No estás aquí por mí’. Estoy en mi habitación y estoy enloqueciendo con ella. Me metí la escopeta en la boca. estoy gritando por teléfono. La escopeta está en mi boca. Voy a amartillar la escopeta y la bala, y cuando vuelve a subir, el cartucho se atasca. Megan estaba muerta de silencio”, confesó.

Te puede interesar:

Ezra Miller es acusado de albergar niños en una granja con armas

Britney Spears fue demandada por su padre