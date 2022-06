Luis Fernanda W reveló el sexo y nombre de su bebé ¿es niño o niña?

La creadora de contenido Luisa Fernanda W y el cantante de música popular Pipe Bueno se han dejado ver bastante ansiosos desde que asistieron al control médico en el que conocerían el sexo de su segundo bebé. Sin embargo, en aquella ocasión quien se enteró de esta noticia fue un tercero, pues la idea era realizar la revelación de sexo este marte 21 de junio junto a familiares y amigos cercanos.

Por esta razón, la pareja decidió dejar toda esta organización en manos de la hermana del cantante, quien se encargó de cada detalle para que esto fuera un momento especial para todos, pues ella es la única que sabe el sexo del pequeño.

De hecho, desde primera hora Luisa Fernanda W no ha podido contener su emoción, pues no dudó en recordárselo a sus millones de seguidores, a quienes no solo les anticipó que en unas horas será el evento, sino que les dijo que probablemente hoy les contará también el nombre que le pondrán a su pequeño o pequeña.

Una de las actividades que realizaron mientras llegaba el momento de la revelación del sexo estuvo relacionada a una votación que consistía en que los asistentes manifestaran si creían que iba a ser un niño o una niña, en donde esta última lideraba los resultados.

Además de esto, la hermana del cantante les hizo creer que se enterarían del sexo de su segundo hijo al cortar un gran pastel. Sin embargo, ambos se llevaron una pequeña desilusión al partir un pedazo y ver que el pastel tenía dos colores: rosa y azul.

EL MOMENTO DE LA VERDAD: ¡ES NIÑO!

A pesar de que jugaron con sus ansias de saber rápidamente si tendrían un niño o una niña de una forma bastante divertida, la pareja pudo descubrir este hecho por medio de dos véngalas que liberaron un humo color azul que confirmaría que pronto tendrán en sus brazos a otro niño.

“Tres hombres en mi vida, sigo siendo la reina”, manifestó Luisa luego de enterarse de esta conmovedora noticia.

Además, se mostró bastante agradecida con Dios por tener en su vida por el regalo de una nueva vida y hasta manifestó que posiblemente el pequeño y Máximo podrían cumplir años el mismo día, claramente, con años de diferencia.

“Honestamente estoy muy feliz, muy agradecida, porque la real parejita son dos niños o dos niñas, entonces bueno, tengo mis dos bebés, mis dos niños. Hoy fui a una ecografía y me fue super bien gracias a Dios, eso es lo más importante que el bebé esté muy bien gracias a Dios, eso es lo mejor. Les voy a contar algo curioso. Mi niño que viene en camino y Máximo probablemente pued e que cumplan años el mismo día”.

