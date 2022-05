Lowe León envió emotivo mensaje a hija que tiene con Andrea Valdiri

Instagram: @andreavaldirisos / @loweleon_

El cantante Lowe León aprovechó un espacio otorgado por el ‘Canal RCN’ en su sección de entretenimiento para referirse a su relación pasada con Andrea Valdiri. Allí, admitió que quiere ejercer su labor de padre con la hija menor de la barranquillera, pero, según él, Valdiri no se lo ha permitido.

“Nunca jamás he evadido mi responsabilidad de ejercer mi paternidad. Hice todo lo posible en su momento por la vía conciliatoria para ejercer la paternidad de la niña y no fue posible, eso yo no me lo estoy inventando, eso la evidencia está y en algún momento va a salir todo”, aseguró.

Adhara está próxima a cumplir un año y en todo este tiempo los internautas han especulado quién es su padre, pues cuando se dio la separación de Valdiri y León ella asumió el embarazo sola.

De hecho Felipe Saruma, quien recientemente se casó con Valdiri, actúa como padre de la menor. De ahí que sus seguidores le comenten: “Padre es el que cría, no el que engendra”, felicitándolo.

Sin embargo, el relato de León confunde a más de uno, pues asegura que la influencer ha puesto a Colombia en contra suyo y para probar que sus intenciones son seguras afirmó que tiene un hijo mayor y la relación con su mamá es “increíble”.

Además, aprovechó para mandarle un conmovedor mensaje a la pequeña:

Aquí está tu papá, Si quieres buscar respuestas aquí siempre voy a estar con los brazos abiertos para ti.

Este no parece ser el final de la historia. León pidió una prueba de ADN y si sale negativa afirma que Valdiri es quien deberá dar las respuestas.

