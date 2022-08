Los hijos de Jennifer Lopez y Ben Affleck, los otros protagonistas de la segunda boda de la pareja

En la segunda gran celebración de boda que la pareja de actores Jennifer Lopez y Ben Afflek realizaron este fin de semana en Georgia (EE.UU.), hubo otros protagonistas más allá de la pareja que no podían faltar a una cita como esta. Hablamos de los hijos de la cantante y el actor, quienes asistieron al enlace para participar activamente y tener un papel fundamental en la ceremonia.

Además de divertirse y disfrutar, los jovencitos ejercían de pajes y formar parte del cortejo nupcial, encargándose de llevar la impresionante cola del velo de la novia en su camino al altar.

Por un lado estaban los mellizos Max y Emme, de 14 años, los hios que tuvo la artista de su matrimonio con el cantante Marc Anthony; y por otro veíamos a Violet (16), Seraphina (13) y Samuel (11), los tres descendientes que nacieron fruto de la relación del actor con la actriz Jennifer Garner.

Desde que la intérprete de Let's get loud y el protagonista de Batman vs Superman retomaran su relación hace un año, han querido compartir muchos de sus viajes y planes de ocio con sus respectivos retoños todos juntos. Orgullosos de su familia extendida, esta vez no iba a ser menos y los cinco menores acudían a la mansión que posee Ben Affleck en Riceboro para vivir al lado de sus padres una ocasión tan especial.

¿Y el vestido de la novia?

Para poner el broche de oro a su relación, JLo llevó un vestido de Ralph Lauren couture hecho en Italia. La novia brilló con un tono blanco en el diseño de manga corta con volantes y cuello redondo. Un estilo de corte sirena, descubierto en la espalda y con holanes en la parte inferior que daba paso a una cola cubierta por el largo velo que ayudaron a cargar los hijos de ella, Max y Emme, acompañados por una de las hijas de él, Seraphina.

El ramo, hecho sólo de flores blancas y con una cascada de hojas, completó el ajuar de la novia, quien llevó un peinado recogido que decoró con la parte más llamativa del velo y que, al mismo tiempo, dejó al descubierto su cara. Como accesorios, la Diva de Bronx llevó pendientes de diamantes y el gran anillo de compromiso con el que Ben le propuso matrimonio por segunda vez a principios de abril pasado.