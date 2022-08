Linda Palma responde las críticas por su físico: “Mi milagro es tener salud”

Por medio de sus redes sociales Linda Palma publicó un video en momentos previos a la ceremonia, en él se veía sin maquillaje y mostraba todo su proceso de transición hasta obtener un look final.

Este reel fue objeto de varias críticas por parte de sus seguidores, en los comentarios se puede leer “si se nota el cambio”, “el maquillaje hace maravillas”, “uno con los años cómo le cambia la cara ¿cierto?”.

Contrario a quedarse callada o eliminar los comentarios, Linda decidió responderles uno a uno a sus ‘haters’, por supuesto con todo el cariño y el respeto que merecía cada uno. “Así es. Mi milagro es tener SALUD hoy y poder hacer todo lo que me gusta y me hace feliz. Ese es el gran MILAGRO. Dijo en una de sus respuestas.

Desde hace 10 años, la presentadora sufre de una enfermedad llamada Esclerosis Múltiple, condición que afecta al cerebro y a la médula espinal.

En el 2017 tuvo una recaída que la ausentó de las pantallas, por medio de un video le mostró a todos sus seguidores cómo había sido el proceso de volver a caminar “estoy segura que tú que me lees también has enfrentado dificultades y que muchas veces sentiste que no serías capaz de superarlas”, dijo Palma en su momento.

Tras su total recuperación regresó a ser presentadora y recientemente fue actriz de doblaje para la película Liga de Supermascotas.

