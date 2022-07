Lina Tejeiro y Juan Duque continúan compartiendo su amor en redes, estas son las imágenes

Instagram: @juanduque / @linatejeiro

No cabe duda de que Juan Duque y Lina Tejeiro son la pareja del momento. Aunque no le han puesto una etiqueta a su relación todavía, o por lo menos no públicamente, es claro que existe un vínculo estrecho entre los dos.

De hecho, en la noche de este jueves 14 de julio, el cantante sorprendió a sus seguidores con nuevas imágenes junto a Tejeiro. En el video compartido en su Instagram aparece ella dándole un beso en la mejilla y luego poniéndose tímida cuando se da cuenta de que la están grabando.

Casi al mismo tiempo la actriz también posteó el mismo video en su cuenta personal.

Antes de eso solamente habían compartido fotos de una cita e intercambiado mensajes comprometedores en Twitter e Instagram. Sin embargo, varias personas de su entorno cercano se han encargado de ser sus paparazzis.

En general, la nueva pareja ha recibido comentarios muy positivos de quienes les alegra que Lina se dé una nueva oportunidad en el amor, viniendo de una relación muy larga, pero que tuvo un sinfín de altos y bajos.

