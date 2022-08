Lina Tejeiro reveló que su fondo de pantalla es Juan Duque, esta es la fotografía

Instagram: @linatejeiro

La actriz Lina Tejeiro y el cantante Juan Duque están disfrutando de las mieles de su amor, o por lo menos así lo han dejado ver en redes sociales.

Lo que empezó como un coqueteo a través de Instagram ha seguido avanzando y él ya ha sacado canciones que parece que se tratan de ella. La más reciente es ‘Comentarios’, junto a Myguel, en la que dice:

No me da pereza escuchar tus notas de voz

No me gusta hablar de mí, me gusta hablar de los dos

Que lo sepan, que nos vean y la presión que la sientan