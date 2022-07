Lina Tejeiro respondió de manera contundente a críticas por su relación con Juan Duque

Esta es una de las selfies que han compartido, enloqueciendo las redes sociales. Instagram: @juanduque

Desde que se conoció que la actriz Lina Tejeiro y el artista urbano Juan Duque tienen un romance, no han parado los comentarios de los internautas al respecto.

Por supuesto, hay miles de personas que felicitan a Tejeiro por darse una nueva oportunidad en el amor. Sin embargo, no falta quien la critica por hacer público un vínculo con otra persona.

Ante estos comentarios, la actriz optó por escribir un tuit afirmando: “me importa un c… que no soporten verme feliz, eso no es problema mío. No me voy a disculpar por existir”.

Quienes la apoyan incondicionalmente le recordaron que está en todo su derecho de compartir lo que desee en sus redes sociales y que si a algunos no les gusta, “simplemente no lean, no opinen”.

Y parece ser que tomó el consejo, pues continuó comentando en las fotos de Duque cosas como “tan lindo y sin novia”.

Él, por su parte, no ha dudado en compartir más imágenes juntos y en este momento se encuentra en Bogotá como parte de sus promociones musicales, por lo que no sería extraño que se dejen ver en una cita.

