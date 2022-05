Lina Tejeiro no se dejó y responde a críticas sobre su cuerpo

Instagram: @linatejeiro

Lina Tejeiro es una de las personalidades más reconocidas a nivel nacional por su participación en diferentes producciones, pero también por sus ocurrencias en redes sociales.

Tan solo en Instagram cuenta con 9,4 millones de seguidores y en TikTok con 4,3 millones.

La actriz de Villavicencio se muestra haciendo lip sync, comparte sesiones de fotos, diferentes looks de maquillaje y no teme mostrarse al natural. Sin embargo, esto no es bien recibido por todo aquel que la sigue.

En días pasados hizo parte de una triatlón y publicó algunas de las fotografías de cómo la dejó el deporte. Por supuesto, ante el nivel de actividad física, aparecía sudada y con la cara enrojecida. Tampoco tenía maquillaje o un peinado estrambótico.

No faltó el comentario señalando su apariencia, por lo que Tejeiro respondió contundentemente a través de sus historias:

“Que se me ven los pezones? Pues porque tengo pezones. Que me veo diferente sin maquillaje? Claro, porque sin maquillaje soy fantástica y con maquillaje soy una obra de arte”.

La actriz afirmó que quienes opinan sobre un cuerpo ajeno es porque necesitan sentirse mejor consigo mismos.

“No sufras por un cuerpo que no es tuyo y si no te gusta, pues no lo mires”, concluyó.

