Lina Tejeiro habló sobre la nueva canción de Andy Rivera

La actriz colombiana Lina Tejeiro es una de las figuras de la farándula más queridas y que llama la atención. Prueba de eso son sus casi 10 millones de seguidores, quienes están pendientes de cada paso que da.

Actualmente, se encuentra muy feliz junto al cantante urbano Juan Duque, pues oficializaron su noviazgo. Sin embargo, hay personas que no han dejado ir el recuerdo de su relación con Andy Rivera pese a que ella misma confirmó que ya está en el pasado.

En entrevista con Diva Rebeca, personaje del actor y periodista Omar Vásquez, admitió: “No fue fácil, yo tuve que ir a terapia. Llevábamos mucho tiempo tratando de darle fin”.

Estos comentarios aumentaron cuando el cantante de reggaetón publicó su canción ‘Te perdí’, en la que acepta que la mujer que amaba ya está con otra persona, por lo que muchos asumieron que la dedicatoria era para Tejeiro.

Al respecto, la actriz dijo: “Yo lo único que le digo a la gente es que no crean todo lo que ven, yo no puedo decir si es o no es (escrita para mí) y tampoco puedo minimizar el dolor de otra persona, pero nadie ha dicho que sea para mí en ningún momento, y yo tampoco creo”.

Ante el cuestionamiento de por qué no cree que sea posible respondió: “Porque las canciones normalmente no las compone una sola persona, si ustedes miran los créditos de las canciones son un grupo de personas que se dedican a escribir canciones, entonces no creo que hubiera sido exactamente por mí. Seguramente, de casualidad, esa canción está escrita hace mucho tiempo y salió en este momento”.

