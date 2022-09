Lina Tejeiro fue hospitalizada de urgencia, estos son los detalles

Vibiana, la mamá de Lina Tejeiro, subió a sus historias un pequeño video donde se ve a la influenciadora en una cama de hospital y con suero, situación que prendió las alarmas en sus seguidores.

Después de recibir cientos de mensajes de sus seguidores, la actriz comentó por medio de sus historias el motivo por el que estaba hospitalizada.

“Resulta que yo sufro de reflujo urinario, es decir, se me devuelve el chichí y por eso me dan infecciones urinarias desde muy chiquita, entonces tuve que venir a la clínica y me están estabilizando porque tenía todos los síntomas de otra pielonefritis (infección renal), algo que siempre me da”, explicó Lina Tejeiro en sus historias.

Aprovechó el momento para comentar a sus seguidores que este problema lo padece desde que estudiaba en un colegio militar y solo se le permitía ir al baño cuando los profesores la dejaban “todo esto desencadenó en mí problemas en mis riñones”, comentó.

Y desmintió a los ‘haters’ que comenzaron a escribir en redes sociales que esta condición en los riñones de Lina, se debía a que ella tenía relaciones sexuales sin protección “¡Así que no supongan porque no es por eso! ¡Ojalá y lo fuera!”, finalizó.

Por medio de las historias de Vibiana, también se mostró el tierno momento en el que Juan Duque, actual pareja de Lina, se disfraza de doctor y sorprende a la actriz con un ramo de flores, “las cosas más importantes de la vida no son cosas, son emociones, sensaciones, sentimientos”, escribió la mamá de la influencer.

