Lina Tejeiro, de nuevo al quirófano debido a los biopolímeros en sus glúteos

La reconocida actriz llanera Lina Tejeiro reveló que debe ser operada de nuevo mañana, para retirar los biopolímeros que aún tiene en sus glúteos. Confesó que llevaba unos días alejada de sus redes sociales, pues debía dedicarse a ella misma. "Estaba dedicaba a mis amigos, a mi familia y a mi. Sanando muchas cosas que debo sanar... Y enfocándome en mi salud, por eso les cuento que nuevamente debo someterme a una intervención para que puedan retirarme los biopolímeros que están en mi cuerpo...".



Recordemos que la también modelo tuvo que someterse a una difícil cirugía en el año 2020 y en ese momento pudieron retirarle parte del producto que estaba lojador en sus glúteos, pero nuevamente debe ser operada.

"Sé que muchas hemos sido víctimas de la vanidad (...) Mi única intención con esta publicación es concientizar a todas las mujeres: piensen antes de someterse a cualquier procedimiento estético y si tienen biopolímeros, retírenselos cuando antes", dijo en ese entonces en Instagram al compartir ese video en el pasado mes de julio.



Según Tejeiro, la sustancia estaba en su cuerpo desde hacía 6 años, cuando se la aplicaron en un lugar del norte de Bogotá.



“Me inyectaron los biopolímeros en un spa de la calle 109 con carrera 16 (Bogotá). Se suponía que era un medicamento para fortalecer y quitar la flacidez de mis glúteos”, había dicho en la publicación pasada.



Sin embargo, tuvo que acudir de nuevo a un especialista después de que empezó a sentir “adormecimiento en una pierna, calambres y dolores en los glúteos”, reveló. "Esta no soy yo, estoy cansada, agotada y siempre he sido muy activa, así que es mejor sacar esto de mi cuerpo", aseveró.



“Nuevamente deben operarme, pues no me he sentido bien de salud. Por ahora estoy en recuperación y dando todo de mí para que esté bien lo más pronto posible”, agregó.