Lina Arroyave se sinceró sobre su relación con Chico Cruz

La modelo Lina Arroyave logró ganar gran repercusión mediática cuando participó de una de las primeras ediciones de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, en la cual tuvo una gran participación que la llevó a las instancias finales. A nivel personal también causó revuelo con su polémico romance junto al cantante Kevin Roldán, quien es el padre de su hijo y hace un par de meses confirmó su relación con el cantante mexicano Chico Cruz.

Sin embargo, parece que las cosas no fluyeron del todo y pese a que ambos habían compartido recientemente los tatuajes que se habían hecho en el rostro por cuenta del amor que sentían. todo parece haber terminado.

Recientemente, la exparticipante de Protagonistas de Novela interactuó con sus seguidores en una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en las que aclaró algunas dudas de la ruptura con el mexicano. El primer interrogante que respondió fue con respecto a si se daría una segunda oportunidad con su expareja, a lo que Lina respondió:

“La base de toda relación es el respeto y la confianza… Pierdes las dos, pierdes todo. Si no funcionan como pareja, pero no quieren alejarse de su vida, sean amigos y con madurez seguir adelante. Eso también es amor”, fue el argumento que entregó la influenciadora.

Posteriormente, sus seguidores quisieron conocer si se trataba de una estrategia de marketing o realmente su relación había llegado a un punto final. Inicialmente, dijo que nunca le gustaría vivir de una relación así en redes sociales y que nunca se ha prestado para generar polémica en torno a las personas que la rodean.

Y agregó: “Yo quisiera siempre estar vibrando en amor, estar tranquila, trabajar con personas dispuestas, enfocadas, que disfruten amar lo que hacen, vivir confiada de las personas que tengo cerca, no tener que estar pidiendo lo que mereces, así que no. No fue por crear polémica”.

También le preguntaron por cómo se sentía luego de haber hecho pública su relación tan pronto, ya que no duró mucho tiempo y fue blanco de comentarios en las redes sociales por las decisiones que tomó en su momento.

Sin embargo, el cantante mexicano ha hecho varios posteos afirmando que la extraña y que le gustaría intentar las cosas nuevamente. ¿Se tratará de una estrategia publicitaria?