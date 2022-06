¿Liam Payne traiciona a Zayn Malik? Esto dijo en su entrevista con Logan Paul

Instagram: @liampayne

Liam Payne apareció en un episodio del podcast ‘Impaulsive’, del famoso creador de contenido Logan Paul, e hizo varias afirmaciones que no cayeron muy bien dentro del fandom Directioner.

El cantante británico hizo parte de la banda One Direction, que salió del programa The X Factor y cuyo éxito aún asombra. Rompieron incontables récords y de no haber sido porque entraron en hiatus (que se suponía era de 18 meses y ya van más de seis años) de seguro seguirían en ascenso.

En el programa, Payne explicó que la fama de One Direction se debió a la explosión de Twitter. Durante su participación en el reality mencionado los fans crearon trending topics relacionados a la banda, creando curiosidad en el resto de los usuarios y aumentando su popularidad.

Sin embargo, se remitió al tiempo de las audiciones y desató controversias.

Según él, era “muy obvio a quién le iba a ir bien porque las cámaras lo seguían a todas partes” y se describió a sí mismo como el “miembro honorario de One Direction”.

¿La razón? Dos años antes ya se había presentado al programa y no pasó, pero al parecer Simon Cowell, creador de la banda, lo buscó para decirle que en un par de años lo iba a hacer grande: “Creo que parte de la razón por la que One Direction fue creado fue por la promesa de Simon”, dijo en la entrevista.

De cierta forma, sus declaraciones desmeritan el trabajo de los demás miembros, pues se refiere a ellos como “el resto” y afirma: “Empezó con mi cara y luego se trabajó alrededor de los demás”.

Así mismo, no tuvo reparos en hablar de sus excompañeros.

Aunque hoy en día son buenos amigos, reveló que en la banda se odiaba con Louis. Pero a la par destacó que supo encontrar su voz y por ello hoy en día está en tour. De hecho, uno de los países que visita es Colombia y se presentará en el Movistar Arena este 3 de junio.

Luego, Paul le mencionó una experiencia que tuvieron él y su hermano con Zayn Malik, ex miembro de One Direction y quien hoy tiene una carrera como solista, en la que discutieron y luego Gigi Hadid, pareja del cantante en su momento, tuiteó al respecto.

De acuerdo con Liam: “Puso algo como ‘consíguete un hombre que sea respetuoso’”, y remató afirmando: “Ese tweet no envejeció muy bien”, haciendo una clara referencia al escándalo por supuesto maltrato en el que se vio envuelto Zayn.

Payne prosiguió señalando que su ex compañero de banda vivió cosas diferentes a las que él vivió en su infancia y ha pasado por situaciones que si se ven desde afuera permiten entender su comportamiento.

Sin embargo, sus declaraciones fueron entendidas como una traición por parte de sus fanáticos, quienes hacen hincapié en que no tenía por qué sacar a relucir asuntos familiares o de infancia ni tampoco hablar mal de su paso por la banda, cuando los demás miembros no han hecho algo parecido.

