Leonor Espinosa: ella es la colombiana elegida mejor chef del mundo

Dueña del restaurante Leo en Bogotá, que también quedó en el puesto 46 de los 50 mejores restaurantes de todo el mundo del ranking The world’s 50 best (Los mejores 50 del mundo), la chef cartagenera se posicionó como la mejor chef mujer del mundo. El anuncio fue publicado este martes 17 de mayo en las cuentas oficiales de The world’s 50 best, y patrocinado por Nude Glass, es un reconocimiento votado por expertos de todo el mundo que lleva años posicionando a los restaurantes en una guía mundial seguida y consultada por muchos.

“Quisiera que este premio no me contagiara de ego, ni de presión. Que sea un reconocimiento al trabajo en Leo desde hace 16 años y la oportunidad de visibilizar a Colombia”, dijo a W Radio tras el anuncio. También se refirió al lugar que las mujeres se merecen en la alta cocina. “Son las matronas, las que dirigen las cocinas criollas, populares y tradicionales, pero el mundo de la alta cocina les pertenece a los hombres; esta es una forma de mostrar que las mujeres también pertenecemos a este mundo” afirmó.

Leo Espinosa fue artista plástica y después fue publicista, ella ya sabía que su camino era creativo y vio en la cocina el arte con el que decidió expresarse. Antes de abrir Leo, fundado en el 2005 –y que durante años fue conocido como Leo Cocina y Cava– pasó por los restaurantes Claroscuro y Matiz, en Bogotá. En el segundo consiguió hacerse nombre en el mundillo gastronómico colombiano.

Su nombramiento se da como antesala a la revelación del listado de este año y lo recibirá en persona en la ceremonia de gala, el próximo 18 de julio en Londres.