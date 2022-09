¡Leonardo DiCaprio y Gidi Hadid están saliendo! Estas son las primeras imágenes

Instagram: @gigihadid

No ha pasado mucho tiempo desde que se conoció la ruptura de Leonardo DiCaprio y Camila Morrone, quienes llevaban cuatro años de relación. Esta noticia sorprendió a todos los interesados en el mundo de la farándula, pero no mucho a los fanáticos de Leo, pues la teoría que tienen es que el actor no sale con mujeres mayores de 25 años.

Pero esto se desmintiría al ver con quién, al parecer, está dándose una nueva oportunidad en el amor.

(Lee también: ¿Olivia Wilde fue infiel a su exesposo con Harry Styles? Esto respondió la actriz).

Se trata de la modelo estadounidense Gigi Hadid, quien llegó a los 27 en abril de este año y cuyas relaciones pasadas son ampliamente conocidas. Hadid estuvo por un año entero con el cantante australiano Cody Simpson y después de su ruptura, en 2014, se le relacionó con Joe Jonas. De hecho, ella dirigió el primer video que Jonas sacó junto a su grupo DNCE.

Después, comenzó una relación con el cantante Zayn Malik y fruto de su amor es Khai, una niña que se acerca a los tres años.

(Sigue leyendo: Premios Emmy 2022: ganadores y mejores looks de la noche).

¿Cómo se conocieron Leo y Gigi?

La amistad de ambos ya era pública, pues en ocasiones anteriores se les vio juntos con su grupo de amigos, pero una fuente le dijo a ‘Page Six’ que en las últimas semanas empezaron a salir solamente los dos, lo que les ha permitido conocerse mejor.

Sin embargo, “él no es alguien que entra y sale de las relaciones”, añadió esta persona. Por esta razón se estarían tomando las cosas con calma.

DiCaprio en su personaje de Rick Dalton para ‘Once upon a time in Hollywood’.

(Te puede interesar: Cara Delevingne se reúne con su hermana tras fotos en preocupante estado).

Leonardo DiCaprio y la supermodelo Gigi Hadid fueron vistos este sábado 10 de septiembre de fiesta después de un evento de la Semana de la Moda en Nueva York y, según ‘US Weekly’, se sentaron en la misma mesa que Venus Williams, Kendall Jenner (quien es amiga cercana de Hadid) y su novio Ben Simmons.

Más noticias

Aida Victoria Merlano reaccionó a comentarios de quienes la querían ver en la cárcel

Santiago Alarcón y su esposa Chichila Navia revelan detalles del hombre que afirma ser hijo del actor

Shakira y Ozuna se lanzan piropos tras grabar video de su nueva canción en España