Lenny Kravitz cumplió 58 años y celebramos con sus grandes éxitos

Lenny Kravitz nació el 26 de mayo de 1964 en Nueva York. Kravitz lleva el nombre de su tío, el soldado de primera clase Leonard M. Kravitz, muerto en acción en la Guerra de Corea a la edad de cuando contaba 20 años. Su padre, Sy Kravitz, trabajó como productor de televisión y su madre, Roxie Rocker, como actriz.

Siendo un niño residió en las Bahamas. En 1985, sus padres se divorciaron y la relación con su padre se convirtió en extremadamente tensa.

En Los Ángeles, participó en el coro «California Boys» y también en la Ópera Metropolitana.

Con apenas 15 o 16 años se independiza y parece ser que durante unos días vive en un auto alquilado. Asiste al instituto de Beverly Hills.

Fama instantánea... Despegó desde el primer momento con su espléndido debut Let Love Rule del que se extraen el tema que da título a aquel disco y su primer single, Mr.Cab Driver.

Desde el principio ha sido su propio productor, y generalmente toca todos los instrumentos.

En el año 2000 lanzó el disco de sus grandes éxitos, Lenny Kravitz greatest hits. En el 2004, recibió su sexta nominación a los Grammy por If I Could Fall In Love de su sexto álbum, Lenny.

Publicó en 2008 It’s time for a Love Revolution que logró varios Discos de Oro en distintos puntos del mundo.

El 30 de agosto de 2011, se pone a la venta Black and White America.

En noviembre de 2014 lanzó Strut, su décimo álbum de estudio que promocionó con el videoclip de New Your City, un sencillo perteneciente a un disco de rock & roll con alma y que se formó de una manera realmente rápida.

No solo colaboró en la producción de Strut, sino que también tocó la guitarra, el bajo y la batería durante el proceso de creación del álbum.

En abril de 2018, firmó con BMG Rights Management y lanza Raise Vibration, presentado septiembre de 2018 junto con su gira mundial del mismo nombre. Ganó el premio Grammy al «Best Male Rock Vocal Performance«, cuatro años seguidos, de 1999 a 2002.

El músico se mudó en 2020 a su casa en Las Bahamas cuando tuvo que cancelar su gira mundial por la pandemia, y es de allí de donde sale en muy contadas ocasiones. También desde allí nos concedió esta entrevista.