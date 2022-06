Laura y Lucca: un amor verdadero

Laura Tobón (32) recuerda perfectamente el día en que descubrió que estaba embarazada, que se convertiría en mamá. Una mezcla de ilusión y miedo floreció dentro de ella. Supo que en ese instante su vida estaba cambiando radicalmente y que se embarcaba en la aventura más apasionante junto a Álvaro Rodríguez, 'Valo', su amado esposo, y su bebé, para siempre. Obviamente, Laura tiene clarísimo también ese momento en el que vio a su precioso Lucca por primera vez. Cuando la enfermera lo puso sobre su pecho y pudo abrazarlo y besarlo sintió un enamoramiento inmediato y, desde entonces, ese bebé gordito de ojos azules, mirada profunda y sonrisa inmensa es capaz de robarle a diario una sonrisa. Él se ha convertido en el motor de su vida…

Pero más allá de este amor indescriptible que dice sentir, la maternidad la cambió por completo. “Mi forma de mirar la vida, de establecer mis prioridades, de saber lo que es realmente importante hoy es otra”. También la forma en la que enfrenta los problemas y los retos, pues ser mamá la convirtió en una mujer más valiente y más constante. “Es muy raro, pero ser madre te enseña a ser más flexible y a simplificar tus necesidades. Hoy, siento que soy la mejor versión de mí misma y estoy lista para luchar contra las adversidades con todas mis fuerzas, en pro de mi familia”, asegura.

Sin embargo, ella no pretende romantizar su nueva vida, pues tiene claro que este nuevo rol también tiene sus retos y desafíos, por eso, sabe que Lucca no necesita una madre perfecta, sino una mamá que también se sienta plena con ella misma y que no tenga miedo a expresar lo que siente. “También tenemos derecho a sentirnos agotadas, vulnerables, a añorar a ratos la soledad para nosotras mismas y a querer cultivar nuestra carrera profesional y nuestros sueños”, revela.

¿Cómo defines tu vida hoy en día?

Creo que jamás me había sentido tan completa como ahora como mujer. Creo que este ha sido un complemento hermoso para crecer, para madurar, para ver la vida con otros ojos, para ser un poquito más responsable. He crecido de tantas maneras, no solo como mujer, sino también emocionalmente; he dejado de ser egoísta con muchas cosas, he dejado de lado muchas cosas que me preocupaban antes y hoy lo primordial es mi familia…

Te vemos en tus fotos de Instagram y parece que todo te fluye naturalmente como mamá…

Ha sido un proceso divino, maravilloso, pero no ha sido fácil, obviamente, porque tener un bebé implica tiempo, tu dedicación y tu energía, y por supuesto que no es fácil el día a día. No quiero romantizar la maternidad porque hay días muy duros, por eso he estado haciendo videos graciosos donde muestro la realidad de ser mamá, en la que hay días de dicha, pero otros de agobio.



¿Vives la vida que soñaste?

Totalmente. Creo que lo que más he podido apreciar y lo que más he disfrutado es esa sensación de que alguien dependa de ti, pero en un sentido puro, desde lo más profundo del amor. Si yo me moría por Patacón, que es mi perro, imagínate lo que siento por mi hijo. Creí que no podría dar tanto amor a otro ser humano hasta que llegó Lucca… Tanto Álvaro como mi hijo son unos amores demasiado grandes.

¿Qué ha sido lo más retador de la maternidad?

Lo más complicado yo creo que es renunciar a tu independencia (risas). Es renunciar, literalmente, a pensar solo en ti, que era lo que yo hacía: yo me montaba en un avión, me bajaba y me montaba en otro, trabajaba todo el día, estaba todo el tiempo mirando qué iba a hacer, pero hoy, mis prioridades son otras. La mamá es tan importante en la vida de un niño, ellos dependen tanto de nosotras, y como estoy dando todavía lactancia exclusiva, seguimos muy pegados Lucca y yo, la conexión sigue intacta.

