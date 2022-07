Laura Barjum habla de su difícil enfermedad por 'intentar ser bajita'

La cartagenera, Laura Barjum que fue coronada como virreina en Miss Universo del 2017, es muy cercana a sus seguidores en sus redes sociales, por lo que compartió con ellos un video muy emotivo en el que contó los difíciles momentos que ha tenido que vivir desde que padece escoliosis en su columna. Según contó, “en el último mes y medio he tenido una de las etapas más difíciles lidiando con mi escoliosis y no puedo evitar pensar en todo el daño que me hice”.

“Hace 10 años fui diagnosticada con escoliosis en mi columna, lo cual significa que tengo una curvatura, específicamente en mi caso, en la parte lumbar. Esto hace que me canse muchísimo y que me duela mucho la espalda”, comentó al inicio del video.

La ex señorita Colombia, que mide 1.78, aseguró que su escoliosis se había producido debido a que, cuando era más joven, tenía muy malas posturas porque “quería ser más bajita”. Fue por esto que la novia del también presentador Diego Sáenz, tomó la decisión de escribir una carta para sí misma en la que animaba a su ‘yo de 15 años’ a no avergonzarse de su estatura.

“Querida Laura, a los 15 años no te encorves, si vieras lo bonita que te ves así de alta. Ponte los zapatos que te gusten, no esos solo porque no tienen plataforma, no importa que no te saquen a bailar, baila con tus amigas las canciones que te gustan. Baila porque sé que te encanta bailar”, asegura ella en el video.

“No importa que te pongan en la parte de atrás del baile, eres tan grande en todos los sentidos que igual te van a notar. No te encorves. No importa que eviten pararse a tu lado porque les molesta tu estatura, el problema es de ellos. Por favor, cuida tu columna para que no vivas noches como la que yo viví ayer. ¡Deja que tus huesos crezcan todo lo que quieran! P.D. Ser alta te va a ayudar a para ganar un concurso de belleza y eso te abrirá muchas puertas. No te encorves nunca más para ser igual a los demás”, concluyó.

La también modelo, se ha destacado últimamente por su trabajo como presentadora en el reality ‘Factor X’ y por crear la campaña ‘Bye Bye Bullying en tu colegio’, una iniciativa que busca promover la sana convivencia en los centros educativos. Sin embargo, esta vez la mujer está atravesando una situación complicada.

