Laura Acuña reveló información sobre su posible llegada a ‘Día a Día’

Instagram: @lauraacunaayala

Laura Acuña es una de las modelos y presentadoras más respetadas por los colombianos. De hecho, se hizo un nombre gracias al programa de ‘RCN’ ‘Muy buenos días’, que se transmitía entre semana.

Sin embargo, este fue reemplazado por ‘El desayuno’, luego vino ‘Nuestra casa’ y ahora existe ‘Buen día, Colombia’.

(Sigue leyendo: ¿Sebastián Caicedo ya tiene un nuevo amor? Tras separarse de Carmen Villalobos, fue visto con esta modelo).

A la santandereana se le ha visto en la faceta de presentadora para realities como ‘La Voz Kids’ y ‘La Voz Senior’, pero no ha vuelto a la televisión matutina. Eso sí, los programas de entrevistas no los ha abandonado, pues lanzó un formato propio denominado ‘La sala de Laura Acuña’, en el que ha contado con invitados como Marialejandra Manotas, Alejandro Riaño, Sebastián Vega y Pity Camacho.

No obstante, este se transmite por YouTube y es inevitable que los televidentes la extrañen, por ello en un espacio de preguntas y respuestas que tuvo en su Instagram aprovecharon para salir de la siguiente duda: “¿Te gustaría presentar en Día a Día?”.

(Te puede interesar: Carolina Cruz respondió cómo se sentiría con futura novia de Lincoln Palomeque).

Su respuesta fue clara: “Nunca digo que no, nunca lo he pensado, tampoco me han hecho la propuesta. Creo que ahorita tienen un súper equipo y yo también estoy feliz haciendo lo mío, entonces no sé”, dijo.

Siendo así, no cerró las puertas a una futura oferta, pero tampoco aseguró que hubiera planes actuales.

Más noticias

Juan Duque le dedica canción a Lina Tejeiro en pleno concierto

Martha Isabel Bolaños compartió su dolor en medio de lágrimas: “estoy dispuesta a pagar el precio”

Andy Rivera abrió su corazón y habló de la depresión que padece