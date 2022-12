Laura Acuña posa junto a sus hijos Helena y Nicolás para Aló y habla de la dura situación que vivió debido al cáncer encápsulado de su papá

El rol tradicional matriarcal y severo en la crianza de los hijos ha ido evolucionando hacia la concepción de una “nueva madre”, caracterizada por su apasionada y activa participación en la crianza de sus amados niños… Basta ver la forma en la que Laura Acuña (40) observa e interactúa con Helena (6) y Nicolás (4), como se ríen, juegan, bromean, se abrazan y su impresionante complicidad, para entender que la presentadora es una defensora y vocera de este nuevo grupo de madres más conscientes.

Lejos de ese rol impositivo que generaban las madres de antes, las de hoy se han transformado en figuras que crean, mantienen y fortalecen lazos afectivos con sus hijos. En estas madres existe el deseo profundo de ejercer de forma plena la maternidad y su búsqueda es mantenerse constantemente presentes en la vida y en la crianza de sus pequeños. Por eso es que Laura no ha escatimado ningún esfuerzo en acercarse a sus bebés, en disfrutar cada momento que pasan juntos y en gozarse al máximo este regalo doble que le dio Dios.

“El ser madre te vuelve una persona más profunda y te invita a cambiar, a seguir creciendo como ser humano. Helena y Nicolás llegaron para revolucionarme, a concientizarme y para hacer muchos cambios positivos en mi vida”, revela.

Sin embargo, Laura tiene claro que su plenitud como mujer, su equilibrio y su tranquilidad también son claves para ser la madre dichosa que es. Además, es que con los años se ama más, ha aprendido a cultivar su autoestima y a organizarse para poder trabajar y cumplir con sus compromisos laborales sin sentir culpa, pues para ella también es clave el poder desempeñar su labor profesional…

Y ahora nos sorprende con la noticia de que el próximo 22 de diciembre debuta como actriz en la película El último hombre sobre la tierra. Y así, emocionada por este reto y enfocada en pasar unas lindas fiestas, posó junto a sus hijos para celebrar la Navidad, por adelantado.

Adoras esta época y organizar celebraciones. ¿Cómo planean festejar las fiestas este año?

Para mí, realmente cualquier momento del año es una excusa para ver a mi familia. Mis papás viven en Bucaramanga, mi hermano vive en Cali y mi hermana aquí en Bogotá, entonces diciembre siempre ha sido la fecha para estar juntos.

Ellos viajan y nos quedamos todos aquí en mi casa y mis hijos todavía están chiquitos, entonces todo gira en torno a ellos: decoración, regalos, novenas, etc.

Tú no paras de trabajar, ¿cómo logras organizar los compromisos laborales ahora, en ´pleno diciembre?

Trato de culminar con mis compromisos el 15 de diciembre, para poder de ahí en adelante disfrutar a mi familia. Trabajo muy duro todo el año, pero este mes es sagrado. Sabes que ninguno de los integrantes de mi familia hace planes, como irse de viaje en estas fechas y siempre tratamos de organizarnos para que el 24 y el 31 sean las fechas para estar juntos, sí o sí.

Es divina la relación que has construido con Helena y con Nicolás…

Amo verlos crecer, me encanta que sean tan independientes, pero si da guayabito que sean más personitas. A mí me encanta ser mamá, me fascina, es el mejor plan de vida, pero verlos crecer indiscutiblemente me da un poquito de guayabo y digo, Dios mío, están gigantes, ya argumentan mucho. Helena es una niña grande y ella ya toma sus decisiones, decide qué quiere, que no quiere y a veces ese desapego es duro para mí. Y Nicolás es un caballero, es un niño dulce, muy amoroso, es una belleza compartir con él, consentirlo, verlo crecer, adoro ser madre de estos dos chiquitos.

Lo estás haciendo muy bien, son niños muy juiciosos…

Tú, que eres madre, sabes que uno nunca sabe si lo estás haciendo bien o no, pero yo espero que ellos sean felices, la verdad es que a pesar de todas las situaciones que se puedan presentar, quiero que sean niños que se gocen la vida y en eso me he enfocado todo el tiempo. Para mí ser mamá es todo, sólo espero que sean tan unidos a mi como yo soy con mis papás porque creo que ese es el regalo más lindo que me puede dar Dios.

Supimos que este año fue retador debido a un impasse con la salud de tu papá… ¿Me imagino que esta celebración estará cargada de mucho agradecimiento por su recuperación?

Mi papá tuvo unos temas de salud este año algo complicados y tuvieron que operarlo. Él es diabético hace muchos años y digamos que, a mí no me gusta contar mucho estas cosas, pero tuvo que someterse a una cirugía en un riñón porque tenía un cáncer encapsulado, fue una cosa muy dura, que como familia nos tocó afrontar. Afortunadamente, todo salió bien, él está bien ahora y gracias a Dios no pasó a mayores.

¿Cómo asumió este tema tu papá?

Para mi papá esto fue terrible, es decir, psicológicamente lo afrontó muy bien, pero obviamente ha sido un tipo deportista, no fuma, no toma, ha sido la persona más sana durante toda su vida: son 50 años de hacer ejercicio, comer bien, etc. Sin embargo, son como cositas que te recuerdan que debes estar la mayor cantidad de tiempo posible con las personas que quieres, porque la vida puede cambiar de un minuto a otro.

Entonces, esta Navidad será realmente especial para ustedes como familia…

Totalmente. Esto no pasó a mayores pero lo especial es eso, es realmente disfrutar con los que uno más quiere, porque a uno le cambia la vida en un minuto y nadie sabe cuánto tiempo tiene. Yo creo que nosotros vivimos con eso muy presente, eso es parte de lo que mi papá nos inculcó: “No hay que posponer las cosas que uno puede hacer ya”. Esa ha sido de las enseñanzas más bonitas que nos ha dejado mi papá.

Hablando ahora de tu debut actoral… ¿Cómo llega esta propuesta?

El tema de salud de mi papá fue, de hecho, fue parte de la razón por la que dije que sí a la película. Era una oportunidad y es importante eso, aprovechar las oportunidades en el momento que se presentan. Fue raro, como que estaba en el momento correcto y en el lugar indicado. Me invitaron a un almuerzo de Caracol para despedir a una amiga y llega Dago García, yo no lo conocía, nos presentaron y no sé qué vio en mí y me dijo: “¿tu no actúas?” y le dije que no, que no estaba entre mis planes. Me dijo que si no me gustaría actuar y le dije: “depende, yo no me voy a dar besos con nadie” y me dijo: “eso es lo de menos, estamos bien”. Esa fue toda la conversación. Después de seis meses me mandó un mensaje por chat y me dijo vamos a hacer una película, yo me morí de la risa, pensé que me estaba tomando del pelo y me dijo, es en serio, entonces le dije que estaba loco, que yo nunca había actuado en mi vida y me dijo que tenía que protagonizar, me pidió leer el guion y que después solucionábamos el resto.

¿Qué tal te pareció el guion?

Desde el inicio, lo leí con toda la confianza del mundo, Dago, con toda la convicción, me dijo que todo iba a salir bien. Yo le pedí un casting, porque no me quería hacer uno y después de la prueba, me dijo: “si antes no tenía dudas, ahora menos, estoy seguro de que eso va a salir muy bien y vas a contar con todo el apoyo de nosotros”.

¿Cómo te preparando el personaje y durante el rodaje de la película?

Pues en realidad no hubo tanta preparación porque parte de lo que quería Dago, era que fuera yo, que me viera muy natural. Tuve muchas reuniones con Juan Camilo Pinzón, que es el director, él me tomó de la mano, me cuidaba, todo estuvo muy guiado por parte del equipo. Fue un mundo completamente nuevo para mí, pero fue muy emocionante porque nunca me imaginé que iba a terminar actuando y menos en una película.

¿Disfrutaste esta faceta?

Fue conocer un mundo absolutamente emocionante, puedo decirte que te atrapa y claro, cuando uno le pone la mística que debe tener un trabajo como estos, obviamente resulta muy llamativo.Es como cuando algo brilla mucho, que empiezas a mirar y quieres esculcar un poquito más, y todo fue así, terminé enamorada de la actuación.

¿Qué tal fue el compartir con el equipo?

Cada una de las personas que estuvo en ese rodaje tuvo una generosidad maravillosa conmigo. Jhon Álex Toro, que fue mi compañero, fue divino, muy querido y generoso, guiándome, enseñándome. Entendí muchas cosas de este medio, la responsabilidad tan grande que tiene cada actor, y puedo decirte que fue muy chévere porque para mí todo era nuevo. Yo quería de verdad devolver de alguna manera esa confianza con toda la disciplina del mundo y con las ganas de hacer todo bien. Ellos fueron de gran ayuda, tu sabes que Jhon es profesor de actuación, entonces en medio de las escenas me ayudaba mucho y Juan Camilo también fue súper generoso conmigo.

¿Qué fue lo más bonito y que fue lo más desafiante de esta experiencia?

Lo más bonito es sentir que uno siempre se puede seguir sorprendiendo. Yo, en 17 años de carrera, he logrado muchas cosas y fue un voto de confianza muy bonito de parte de Dago y de toda la gente que vio en mí la posibilidad de hacer esto para protagonizar la película.

¿Cuéntame de tu personaje?

Liliana es una ejecutiva exitosa, es una mujer que a los ojos de cualquier persona lo tiene todo, es muy profesional, buena en su trabajo, está bien rodeada, pero, como la mayoría de veces, hay algo que le hace falta y a ella le falta encontrar el amor. Con el pasar de los días, la vida le va mostrando situaciones difíciles de entender y que el amor puede estar donde uno menos se lo imagina. Así como me sorprendió a mí la vida con la oportunidad de hacer esta película, a ella la sorprende con una mor bonito…

¿Cuál es ese punto de encuentro entre Laura Acula y Liliana?

A mí me gusta tener el control y soy bastante metódica con todo, me gusta planear todo con mucho tiempo de anticipación, nos parecemos en que ambas amamos profundamente el trabajo.

¿Estás a punto del estreno, el próximo 22 de diciembre será la premier, qué sensación tienes en el alma?

Es mucha emoción. Ojalá salga muy bien, como todos lo esperamos. Anhelo que todo el mundo se sienta contento, que la gente se divierta porque de verdad, esta es una película para divertirse. Me emociona y sí, es una ansiedad bonita, porque la hicimos, con mucho amor.

¿Qué pasa si te siguen ofreciendo personajes? ¿Los aceptarías?

La verdad es que sí quisiera seguir explorando este mundo, es una cosa que le llega a uno de repente pero fue algo muy gratificante. Este universo es absolutamente cautivador, te enamora y te va atrapando de a poco. La respuesta a esa pregunta es que sí quisiera explorar un poquito más este mundo y si me dieran la oportunidad de hacerlo, obviamente lo consideraría, estoy dispuesta.

¿Cómo te terminó de ir presentando el reality La Voz?

La Voz ha sido el trabajo más top de todos los que he tenido. Fui muy feliz y le debo todo lo que soy a ese programa y obviamente a Jota Mario Valencia, quien fue mi mentor, pero La Voz ha sido el regalo más grande porque tiene todo lo que me apasiona: música, trabajo con niños, es un programa bonito, que cumple sus sueños, he conocido gente maravillosa y talentosa y mis horas de grabación son mi mayor felicidad.

¿Y cómo vas con La Sala de Laura Acuña?

De verdad que ese ha sido como otro sueño cumplido, porque es retador también hacer un programa en redes sociales de forma independiente, es lanzarse al agua. Pero cada persona que se ha sentado ahí, ha compartido generosamente su historia, cosas que normalmente no dicen en otra parte y la idea es esa, que cada uno muestre su parte más vulnerable, de eso se trata La Sala. Ha sido ese otro bebe que tengo yo que ha crecido pasito a pasito pero que nos ha traído muchas alegrías.

¿Cómo describes este momento de tu vida?

Yo creo que todo lo que me ha pasado en estos dos años: el cambio de empresa, el estar en un ambiente nuevo y todos estos proyectos, me ha abierto un camino inmenso, que aún no he recorrido, siento que apenas estoy empezando y esa sensación me encanta. Tengo un camino muy largo por recorrer.

¿Qué te dices hoy en día cuando te ves al espejo?

Yo creo que todo esto que me ha pasado durante estos últimos años, las oportunidades que he vivido, las cosas que he hecho, las alegrías que me han dado y las situaciones retadoras que también he vivido, me llevan a ser hoy una mujer más fuerte. Me veo en el espejo y me aplaudo, siempre he confiado en mí y me he dejado guiar por mi intuición.

Para finalizar, ¿qué le estás pidiendo al niño Dios?

Este año le estoy pidiendo salud, lo mismo de siempre, salud y vida para la gente que quiero. Que no me suelte de la mano ni un segundo de la vida, ni suelte a mis hijos y que me siga hablando como me habla siempre. Es maravilloso porque yo sé que es Él, pero él no quiere que yo sepa. Eso me hace feliz y es más que suficiente.